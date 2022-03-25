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Юрист о едином Положении об отделе опеки и попечительства: поможет эффективной работе

Юрист о едином Положении об отделе опеки и попечительства: поможет эффективной работе

Юрист Аппарата детского омбудсмена Лиана Векуа в эфире радио Sputnik рассказала, какие проблемы выявились при мониторинге нормативно-правовой базы в сфере... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T16:02+0300

2022-03-25T16:02+0300

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Юрист об едином Положении об отделе опеки и попечительства: поможет эффективной роботе Юрист об едином Положении об отделе опеки и попечительства: поможет эффективной роботе

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка разработал проект единого Положения об отделе опеки и попечительства, об этом сообщила детский омбудсмен Мактина Джинджолия на встрече с главой администрации Сухума Бесланом Эшба 23 марта.По словам юриста Аппарата детского омбудсмена, в каждом районе Абхазии и в каждом отделе опеки разные положения по содержанию, функции и полномочия разнятся, подчеркнула Векуа в интервью радио."К нам обращаются заявители по различным проблемам, связанным с нарушением прав ребенка, и очень часто нам приходится взаимодействовать с органами опеки разных районов. Естественно, мы обращаемся к их Положению, чтобы понять, относится это к их детальности или нет. Выяснилось, что согласно законодательству, у органов опеки очень много функций и полномочий, но на деле в Положении у них это не прописано, и, основываясь на Положении они не выполняют эти функции, что является нарушением нашего законодательства", – сказала Векуа.Юрист Аппарата детского омбудсмена рассказала, как создавался проект единого Положения об отделе опеки и попечительства в Абхазии."Мы решили составить единый проект, используя уже имеющиеся положения нескольких районов. Мы совместили и привели в соответствие с законодательством. Проект будет направлен главам администраций для рассмотрения и согласования. Это облегчит работу и органам опеки и попечительства, и нам. Более эффективная работа будет проходить в сфере защиты прав детей", – сказала Лиана Векуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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