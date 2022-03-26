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Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии
Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии
Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов Абхазии "Alphard" организовал для беженцев из Донецка и Луганска экскурсию на озеро Рица. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
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Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик уже месяц находятся в Абхазии. Для них ранее была организована экскурсия в Новый Афон. В этот раз они посетили одну из главных достопримечательностей Абхазии – озеро Рица.Эмоции участников экскурсии – в фотоленте Sputnik.Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.
озеро рица
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фото, фото , мультимедиа, беженцы, лнр, днр, экскурсия, озеро рица

Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии

16:55 26.03.2022 (обновлено: 17:09 26.03.2022)
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Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов Абхазии "Alphard" организовал для беженцев из Донецка и Луганска экскурсию на озеро Рица.
Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик уже месяц находятся в Абхазии. Для них ранее была организована экскурсия в Новый Афон. В этот раз они посетили одну из главных достопримечательностей Абхазии – озеро Рица.
Эмоции участников экскурсии – в фотоленте Sputnik.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Клуб "Alphard" организовал поездку на озеро Рица для беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик.

Клуб &quot;Alphard&quot; организовал поездку на озеро Рица для беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Клуб "Alphard" организовал поездку на озеро Рица для беженцев из Донецкой и Луганской Народных республик.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гид рассказывал гостям об истории Абхазии и легендах.

Гид рассказывал гостям об истории Абхазии и легендах. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гид рассказывал гостям об истории Абхазии и легендах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то историческим справкам предпочел прогулку по окрестностям.

Кто-то историческим справкам предпочел прогулку по окрестностям. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кто-то историческим справкам предпочел прогулку по окрестностям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По пути группа остановилась полюбоваться Голубым озером.

По пути группа остановилась полюбоваться Голубым озером. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По пути группа остановилась полюбоваться Голубым озером.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно по душе детям пришлись абхазские национальные костюмы.

Особенно по душе детям пришлись абхазские национальные костюмы. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особенно по душе детям пришлись абхазские национальные костюмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девочки старались запечатлеть как можно больше красивых видов.

Девочки старались запечатлеть как можно больше красивых видов. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девочки старались запечатлеть как можно больше красивых видов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Малыши вскарабкивались на вершины.

Малыши вскарабкивались на вершины. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Малыши вскарабкивались на вершины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На Рице гостей ждала настоящая зимняя сказка.

На Рице гостей ждала настоящая зимняя сказка. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На Рице гостей ждала настоящая зимняя сказка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег здесь еще не успел растаять, что особенно обрадовало детей.

Снег здесь еще не успел растаять, что особенно обрадовало детей. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег здесь еще не успел растаять, что особенно обрадовало детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята поиграли в снежки...

Ребята поиграли в снежки... - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ребята поиграли в снежки...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и покатались по озеру на катамаранах.

...и покатались по озеру на катамаранах. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и покатались по озеру на катамаранах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости Абхазии признались, что влюбились в достопримечательности и обязательно приедут еще раз.

Гости Абхазии признались, что влюбились в достопримечательности и обязательно приедут еще раз. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости Абхазии признались, что влюбились в достопримечательности и обязательно приедут еще раз.

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