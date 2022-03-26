https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/1038320778.html

Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии

Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов Абхазии "Alphard" организовал для беженцев из Донецка и Луганска экскурсию на озеро Рица. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T16:55+0300

2022-03-26T16:55+0300

2022-03-26T17:09+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

беженцы

лнр

днр

экскурсия

озеро рица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038320424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40d9017c40663ac2f549c45ae9ac3f74.jpg

Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик уже месяц находятся в Абхазии. Для них ранее была организована экскурсия в Новый Афон. В этот раз они посетили одну из главных достопримечательностей Абхазии – озеро Рица.Эмоции участников экскурсии – в фотоленте Sputnik.Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.

озеро рица

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото , мультимедиа, беженцы, лнр, днр, экскурсия, озеро рица