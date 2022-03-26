Знакомство с Рицей: экскурсия для беженцев из Донбасса в Абхазии

Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик уже месяц находятся в Абхазии. Для них ранее была организована экскурсия в Новый Афон. В этот раз они посетили одну из главных достопримечательностей Абхазии – озеро Рица.Эмоции участников экскурсии – в фотоленте Sputnik.Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.
Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов Абхазии "Alphard" организовал для беженцев из Донецка и Луганска экскурсию на озеро Рица.
Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик уже месяц находятся в Абхазии. Для них ранее была организована экскурсия в Новый Афон. В этот раз они посетили одну из главных достопримечательностей Абхазии – озеро Рица.
Эмоции участников экскурсии – в фотоленте Sputnik.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.