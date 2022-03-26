https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/amerikany-nedovolny-rezkim-podorozhaniem-produktov-1038330876.html
Американцы недовольны резким подорожанием продуктов
Американцы недовольны резким подорожанием продуктов
Во время своей поездки в Брюссель американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, и цену санкций... 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T16:45+0300
2022-03-26T16:45+0300
2022-03-26T17:12+0300
санкции
продовольствие
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038330641_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_70d5dd7b2044f18a90d15b7f324804fb.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Жители одного из самых крупных городов США – Нью-Йорка пожаловались на резкий рост цен на продукты питания, сообщает Telegram-канал Russia Today.Другой покупатель заметил, что раньше супермаркет мог предложить хороший ассортимент продуктов по средней цене, но в последнее время стоимость еды резко взлетела. По словам жителей города, беспрецедентный рост цен на продукты питания их очень тревожит. Антироссийские санкции, наложенные странами коллективного Запада после начала военной спецоперации России на Украине привели к взлету цен на нефть и газ, что, в свою очередь, отразилось на сельском хозяйстве и транспортных расходах и привело к подорожанию продуктов питания.Ранее Россия, поставляющая львиную долю зерновых на глобальный рынок, наложила временный запрет на экспорт, чтобы избежать дефицита и скачка цен. До 30 июня из страны не будут вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень, кукурузу и сахар. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/otzerkalili-tsb-otvetil-na-antirossiyskie-sanktsii-1038318128.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038330641_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_470241f316fadab4c38e276e87f484a1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
санкции, продовольствие, новости, сша
Американцы недовольны резким подорожанием продуктов
16:45 26.03.2022 (обновлено: 17:12 26.03.2022) Подписаться на
Во время своей поездки в Брюссель американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, и цену санкций заплатит не только Россия, но и другие страны.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik.
Жители одного из самых крупных городов США – Нью-Йорка пожаловались на резкий рост цен на продукты питания, сообщает
Telegram-канал Russia Today.
"Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко. Это очень тяжело. Надеюсь в скором времени все закончится", — рассказала корреспондентам местная жительница.
Другой покупатель заметил, что раньше супермаркет мог предложить хороший ассортимент продуктов по средней цене, но в последнее время стоимость еды резко взлетела. По словам жителей города, беспрецедентный рост цен на продукты питания их очень тревожит.
Антироссийские санкции, наложенные странами коллективного Запада после начала военной спецоперации России на Украине привели к взлету цен на нефть и газ, что, в свою очередь, отразилось на сельском хозяйстве и транспортных расходах и привело к подорожанию продуктов питания.
Ранее Россия, поставляющая львиную долю зерновых на глобальный рынок, наложила временный запрет
на экспорт, чтобы избежать дефицита и скачка цен. До 30 июня из страны не будут вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень, кукурузу и сахар. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.