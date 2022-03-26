https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/amerikany-nedovolny-rezkim-podorozhaniem-produktov-1038330876.html

Американцы недовольны резким подорожанием продуктов

Американцы недовольны резким подорожанием продуктов

Во время своей поездки в Брюссель американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции могут спровоцировать глобальный дефицит, и цену санкций... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T16:45+0300

2022-03-26T16:45+0300

2022-03-26T17:12+0300

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Жители одного из самых крупных городов США – Нью-Йорка пожаловались на резкий рост цен на продукты питания, сообщает Telegram-канал Russia Today.Другой покупатель заметил, что раньше супермаркет мог предложить хороший ассортимент продуктов по средней цене, но в последнее время стоимость еды резко взлетела. По словам жителей города, беспрецедентный рост цен на продукты питания их очень тревожит. Антироссийские санкции, наложенные странами коллективного Запада после начала военной спецоперации России на Украине привели к взлету цен на нефть и газ, что, в свою очередь, отразилось на сельском хозяйстве и транспортных расходах и привело к подорожанию продуктов питания.Ранее Россия, поставляющая львиную долю зерновых на глобальный рынок, наложила временный запрет на экспорт, чтобы избежать дефицита и скачка цен. До 30 июня из страны не будут вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень, кукурузу и сахар. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/otzerkalili-tsb-otvetil-na-antirossiyskie-sanktsii-1038318128.html

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санкции, продовольствие, новости, сша