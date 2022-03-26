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Брандзия о втором туре парламентских выборов: все в штатном режиме

Брандзия о втором туре парламентских выборов: все в штатном режиме

О втором туре голосования в Парламент страны и повторных выборах в эфире радио Sputnik рассказал член ЦИК Алиас Брандзия. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T10:36+0300

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Брандзия о втором туре парламентских выборов: все в штатном режиме Брандзия о втором туре парламентских выборов: все в штатном режиме

Сегодня 26 марта в Абхазии проходит второй тур голосования по выборам депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии. Избирательные участки открыты и работают в штатном режиме, сказал в эфире радио член ЦИК Алиас Брандзия."Повторное голосование проводится в 17 избирательных округах, 34 кандидата в депутаты. Победитель повторного голосования определяется простым большинством голосов. Кандидат , набравший больше голосов чем оппонент, считается победителем. Порог явки избирателей отсутствует при повторном голосовании, вне зависимости от того, сколько людей придет, выборы будут признаны состоявшимися", - сказал Брандзия.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.

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