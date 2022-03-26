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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chast-vtoraya-kak-prokhodili-parlamentskie-vybory-v-abkhazii-1038328718.html
Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии
Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии
В Абхазии прошел второй тур парламентских выборов. Депутатов седьмого созыва Народного Собрания избирали в 17 округах по всей республике. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
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выборы в парламент абхазии - 2022
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Второй тур выборов депутатов абхазского Парламента завершился, в 20:00 закрылись участки во всех 17 избирательных округах. О предварительных итогах голосования станет известно в воскресенье, 27 марта, их огласят в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперников.На 17 мест в Народном Собрании претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Четверо из них – женщины.
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Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии

20:56 26.03.2022
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В Абхазии прошел второй тур парламентских выборов. Депутатов седьмого созыва Народного Собрания избирали в 17 округах по всей республике.
Второй тур выборов депутатов абхазского Парламента завершился, в 20:00 закрылись участки во всех 17 избирательных округах. О предварительных итогах голосования станет известно в воскресенье, 27 марта, их огласят в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.
Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперников.
На 17 мест в Народном Собрании претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Четверо из них – женщины.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй тур парламентских выборов в Абхазии состоялся 26 марта.

Второй тур парламентских выборов в Абхазии состоялся 26 марта. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй тур парламентских выборов в Абхазии состоялся 26 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование проходило в 17 избирательных округах.

Голосование проходило в 17 избирательных округах. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование проходило в 17 избирательных округах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители второго тура определяются простым большинством голосов.

Победители второго тура определяются простым большинством голосов. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители второго тура определяются простым большинством голосов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избиратели проявили активность на выборах депутатов.

Избиратели проявили активность на выборах депутатов. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избиратели проявили активность на выборах депутатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На участках соблюдались санитарные нормы.

На участках соблюдались санитарные нормы. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На участках соблюдались санитарные нормы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Повторные выборы в округе №18 в Гудауте, где не был избран ни один из кандидатов, пройдут 14 мая.

Повторные выборы в округе №18 в Гудауте, где не был избран ни один из кандидатов, пройдут 14 мая. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Повторные выборы в округе №18 в Гудауте, где не был избран ни один из кандидатов, пройдут 14 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За порядком на участках следили представители правоохранительных органов.

За порядком на участках следили представители правоохранительных органов. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За порядком на участках следили представители правоохранительных органов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работники избирательных комиссий.

Работники избирательных комиссий. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работники избирательных комиссий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнить свой гражданский долг стремились люди разных возрастов.

Исполнить свой гражданский долг стремились люди разных возрастов. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнить свой гражданский долг стремились люди разных возрастов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги голосования станут известны 27 марта в 12:00.

Предварительные итоги голосования станут известны 27 марта в 12:00. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги голосования станут известны 27 марта в 12:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательные участки закрылись в 20:00 – начался подсчет голосов.

Избирательные участки закрылись в 20:00 – начался подсчет голосов. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательные участки закрылись в 20:00 – начался подсчет голосов.

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