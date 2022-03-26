Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии

Второй тур выборов депутатов абхазского Парламента завершился, в 20:00 закрылись участки во всех 17 избирательных округах. О предварительных итогах голосования станет известно в воскресенье, 27 марта, их огласят в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперников.На 17 мест в Народном Собрании претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Четверо из них – женщины.
В Абхазии прошел второй тур парламентских выборов. Депутатов седьмого созыва Народного Собрания избирали в 17 округах по всей республике.
Второй тур выборов депутатов абхазского Парламента завершился, в 20:00 закрылись участки во всех 17 избирательных округах. О предварительных итогах голосования станет известно в воскресенье, 27 марта, их огласят в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.
Согласно закону, для победы кандидатам достаточно хотя бы на один голос опередить соперников.
На 17 мест в Народном Собрании претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Четверо из них – женщины.