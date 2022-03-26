https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chernyshenko-otsenil-uroven-importozamescheniya-v-klyuchevykh-otraslyakh-1038329028.html
Чернышенко оценил уровень импортозамещения в ключевых отраслях
Чернышенко оценил уровень импортозамещения в ключевых отраслях
После начала военной спецоперации России на Украине западные страны наложили на страну ряд санкций, касающихся в том числе и сферы высоких технологий и... 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T16:12+0300
2022-03-26T16:12+0300
2022-03-26T17:28+0300
экономика
новости
дмитрий чернышенко
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Уровень импортозамещения в России по всем критически важным отраслям составляет от 80 до 100%, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в ходе встречи правительства с представителями IT-отрасли.Также в ходе встречи вице-премьер отметил, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказов и подчеркнул намерения правительства и дальше оказывать поддержку IT-сектору.26 марта Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма. Так, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль, а специалистам из этой сферы будет доступна льготная ипотека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/otzerkalili-tsb-otvetil-na-antirossiyskie-sanktsii-1038318128.html
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экономика, новости, дмитрий чернышенко
Чернышенко оценил уровень импортозамещения в ключевых отраслях
16:12 26.03.2022 (обновлено: 17:28 26.03.2022) Подписаться на
После начала военной спецоперации России на Украине западные страны наложили на страну ряд санкций, касающихся в том числе и сферы высоких технологий и оборудования.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Уровень импортозамещения в России по всем критически важным отраслям составляет от 80 до 100%, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в ходе встречи правительства с представителями IT-отрасли.
"У нас, конечно, есть свои сервисы для импорозамещения и министерство вело системную работу все эти годы и по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности… от 80 до 100% есть. Никакой опасности, скажем так, для государства нет, во всяком случае в области промышленности и отраслей", — сказал Чернышенко.
Также в ходе встречи вице-премьер отметил, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказов и подчеркнул намерения правительства и дальше оказывать поддержку IT-сектору.
26 марта Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма. Так, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль, а специалистам из этой сферы будет доступна льготная ипотека.