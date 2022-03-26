https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chernyshenko-otsenil-uroven-importozamescheniya-v-klyuchevykh-otraslyakh-1038329028.html

Чернышенко оценил уровень импортозамещения в ключевых отраслях

Чернышенко оценил уровень импортозамещения в ключевых отраслях

После начала военной спецоперации России на Украине западные страны наложили на страну ряд санкций, касающихся в том числе и сферы высоких технологий и... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T16:12+0300

2022-03-26T16:12+0300

2022-03-26T17:28+0300

экономика

новости

дмитрий чернышенко

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Уровень импортозамещения в России по всем критически важным отраслям составляет от 80 до 100%, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко в ходе встречи правительства с представителями IT-отрасли.Также в ходе встречи вице-премьер отметил, что все проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области госзаказов и подчеркнул намерения правительства и дальше оказывать поддержку IT-сектору.26 марта Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма. Так, для организаций IT-отрасли на 2022-2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль, а специалистам из этой сферы будет доступна льготная ипотека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/otzerkalili-tsb-otvetil-na-antirossiyskie-sanktsii-1038318128.html

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экономика, новости, дмитрий чернышенко