https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/ekspert-obyasnil-chem-vygoden-gaz-za-rubli-1038326031.html

Эксперт объяснил, чем выгоден газ за рубли

Эксперт объяснил, чем выгоден газ за рубли

Для России выход из долларовой зоны - это выход из рекордной инфляции, убежден известный политический эксперт Кирилл Коктыш. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T14:08+0300

2022-03-26T14:08+0300

2022-03-26T14:42+0300

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Эксперт объяснил, чем выгоден газ за рубли Эксперт объяснил, чем выгоден газ за рубли

Брюссель накануне принял у себя сразу три форума - саммит НАТО, ЕС и G7, на которых западные лидеры попытались обсудить все, что возможно, - от украинского конфликта до продовольственного кризиса.На саммите СМИ обратили внимание на некоторую неприкаянность британского премьера Бориса Джонсона, которого почему-то старались демонстративно игнорировать его европейские коллеги.Были и громкие заявления: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не предоставит России возможности получать оплату за газ российскими рублями. По ее словам, это было бы односторонним решением и нарушением контракта, что можно расценить как попытку обойти санкции. "Мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло", - сказала фон дер Ляйен.При этом странным выглядит то, что Европа, вводя санкции и сама, нарушая все договоренности, пытается, грубо говоря, все валить с больной головы на здоровую. Но платить отныне рублями им все же придется? На вопрос Sputnik ответил известный эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш."Речь не о том, чтобы обойти санкции, ситуация гораздо более интересная: речь идет о том, чтобы выйти из финансирования доллара. Практически все страны номинировали свои ресурсы в долларах, тем самым мощно его обеспечивая. Все должны были доллар покупать и все должны были на доллар опираться. Единственные два политика, которые попытались выйти из этой системы и продавать нефть один за евро, другой за золотые динары, звали их Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи", - отметил собеседник Sputnik.По словам эксперта, очевидно, что Россия выходит из долларовой системы вместе с Саудовской Аравией, которая обсуждает с Китаем переход на юани в торговле нефтью."Интересно то, что и свои товары западные страны будут продавать за рубли. То есть речь идет о новой системе, в рамках которой им будет гораздо выгоднее покупать рубли не на бирже, а нам обменивать рубли на товары, и это совершенно иной контур, не связанный с долларом, неуязвимый для санкций, а самое главное, что выход из долларовой зоны - это выход из рекордной инфляции", - сказал Коктыш.О том, как эксперт трактует причастность семьи Байдена к украинским биолабораториям, а также каким видит развитие событий на Украине, можно узнать в программе с участием политического эксперта Кирилла Коктыша на Sputnik Беларусь.

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