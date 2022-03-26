https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/kalibr-i-oniks-v-dele-rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklad-s-boepripasami-vsu-1038323030.html
"Калибр" и "Оникс" в деле: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
"Калибр" и "Оникс" в деле: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Военная спецоперация России на Украине началась месяц назад, за это время российские войска освободили половину территории ЛНР и почти всю территория ДНР. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T12:45+0300
2022-03-26T12:45+0300
2022-03-26T12:45+0300
видео
мультимедиа
министерство обороны рф
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Министерство обороны России сообщило о том, российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по военному складу в Житомирской области и уничтожили базу горючего в районе Николаева крылатой ракетой "Оникс".Ранее представитель офиса украинского президента Михаил Подоляк, обвинил российскую армию в том, что она, якобы воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Представитель Минобороны России Игорь Конашенков, отвечая на обвинения, заметил, что использование ракет, в том числе и крылатых, чрезвычайно эффективно для нанесения ударов по военной инфраструктуре, так как при этом можно избежать повреждения гражданских объектов.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, министерство обороны рф, видео
"Калибр" и "Оникс" в деле: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
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Военная спецоперация России на Украине началась месяц назад, за это время российские войска освободили половину территории ЛНР и почти всю территория ДНР.
Министерство обороны России сообщило о том, российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по военному складу в Житомирской области и уничтожили базу горючего в районе Николаева крылатой ракетой "Оникс".
Ранее представитель офиса украинского президента Михаил Подоляк, обвинил российскую армию в том, что она, якобы воюет только "количеством и крылатыми ракетами". Представитель Минобороны России Игорь Конашенков, отвечая на обвинения, заметил, что использование ракет, в том числе и крылатых, чрезвычайно эффективно для нанесения ударов по военной инфраструктуре, так как при этом можно избежать повреждения гражданских объектов.