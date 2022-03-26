https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/lolua-v-parlamente-dolzhny-byt-stepennye-gramotnye-lyudi--1038331437.html

Лолуа: в Парламенте должны быть степенные, грамотные люди

Лолуа: в Парламенте должны быть степенные, грамотные люди

О том, каким должен быть Парламент страны, чего ждать от нового состава и какие задачи будут стоять перед ним, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T17:37+0300

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Лолуа: в Парламенте должны быть степенные, грамотные люди Лолуа: в Парламенте должны быть степенные, грамотные люди

В Абхазии проходит голосование во втором туре выборов в Парламент. На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендует 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Из них четыре женщины и 30 мужчин. Проголосовать можно будет до 20:00.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании. Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.По мнению члена Общественной палаты Абхазии Людмилы Лолуа, в Парламенте должны быть степенные и грамотные люди. Лолуа отметила, чтоб в Парламент избирались женщины, необходимо выделять квоты.Собеседник Sputnik также высказала свое мнение по возрастному цензу для кандидатов в депутаты.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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