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В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49887... 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T23:21+0300
2022-03-26T23:21+0300
2022-03-26T23:35+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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медицина
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 78 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента , в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев COVID-19
23:21 26.03.2022 (обновлено: 23:35 26.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49887 человек.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 78 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента , в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.