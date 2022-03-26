https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/v-abkhazii-zafiksirovano-12-novykh-sluchaev-covid-19-1038338729.html

В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49887... 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T23:21+0300

2022-03-26T23:21+0300

2022-03-26T23:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 78 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента , в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия