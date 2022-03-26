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В гостях у зимней сказки: беженцы из Донбасса побывали на озере Рица
В гостях у зимней сказки: беженцы из Донбасса побывали на озере Рица
25 марта группа беженцев из Донецка и Луганская побывали с экскурсией на озере Рица. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T20:31+0300
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По дороге им показали Юпшарский каньон и Голубое озеро. Дети и взрослые остались довольны поездкой и пообещали, что приедут сюда снова, но уже в составе экскурсионной группы. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.
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В гостях у зимней сказки: беженцы из Донбасса побывали на озере Рица
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25 марта группа беженцев из Донецка и Луганская побывали с экскурсией на озере Рица.
По дороге им показали Юпшарский каньон и Голубое озеро.
Дети и взрослые остались довольны поездкой и пообещали, что приедут сюда снова, но уже в составе экскурсионной группы.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии 24 февраля доставило в республику беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, спустя несколько дней прибыла вторая группа беженцев – всего их в Сухуме находилось 118 человек. По приезде в Абхазию беженцев расселили в пансионате "Айтар". 18 марта 37 человек из Луганской народной республики вернулись домой.