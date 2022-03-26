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Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии
Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии
С 8:00 утра до 20:00 вечера в Сухуме и районах Абхазии работали 64 избирательных участка. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T20:00+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии. Участки закрылись в 20:00. Всего в стране было открыто 69 избирательных участка в 17 округах. По данным Центризбиркома на 14:00, явка составила более 30%. Нарушений в ходе голосования не было выявлено.Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах прошел второй тур голосования, и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.
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цик абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика, абхазия
Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии
20:00 26.03.2022 (обновлено: 20:54 26.03.2022) Подписаться на
С 8:00 утра до 20:00 вечера в Сухуме и районах Абхазии работали 64 избирательных участка.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии. Участки закрылись в 20:00.
Всего в стране было открыто 69 избирательных участка в 17 округах. По данным Центризбиркома на 14:00, явка составила более 30%. Нарушений в ходе голосования не было выявлено.
Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах прошел второй тур голосования, и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.