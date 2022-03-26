https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilos-golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038335134.html

Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии

Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии

С 8:00 утра до 20:00 вечера в Сухуме и районах Абхазии работали 64 избирательных участка. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T20:00+0300

2022-03-26T20:00+0300

2022-03-26T20:54+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

цик абхазии

выборы в парламент абхазии

парламент абхазии

политика

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038088491_0:64:1484:899_1920x0_80_0_0_c14bebcec36116cc94e07d560995c5b8.jpg

СУХУМ, 26 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Завершилось голосование во втором туре выборов в Парламент Абхазии. Участки закрылись в 20:00. Всего в стране было открыто 69 избирательных участка в 17 округах. По данным Центризбиркома на 14:00, явка составила более 30%. Нарушений в ходе голосования не было выявлено.Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах прошел второй тур голосования, и повторные выборы назначены на 14 мая в округе №18 в Гудауте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цик абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика, абхазия