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Чурина о своей первой книге об Абхазии: фэнтезийная попытка каменной летописи

Чурина о своей первой книге об Абхазии: фэнтезийная попытка каменной летописи

О работе над современным путеводителем и книгой об Абхазии рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Совета Федерации России, профессор, заведующая кафедрой... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T10:43+0300

2022-03-27T10:43+0300

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Чурина о книге об Абхазии Чурина о книге об Абхазии

У Елены Чуриной возникла идея создать путеводитель по стране, в который не входят традиционные туристические маршруты.Автор работ отметила, что поиск новых туристических объектов повышает туристическую привлекательность республики в целом и конкретного места в частности. По ее мнению, в любой деревне вокруг любого объекта можно создать объект туристической привлекательности. "Эта идея возникла почти четыре года назад. Можно сказать, мы движемся к логическому завершению. Нами было задумано большое мероприятие – будет и книга, будет и путеводитель. По ним можно будет составлять новые туристические маршруты. Это может помогать как экскурсоводам, прошедшим квалификацию при Минтуризма, так и просто туристам. Можно делать и современные формы, которые позволяют приобщать молодежь, что очень важно, чтобы они любили свой край, разведывали его. Пока мы готовы только к изданию книги. Книга мной была придумана в форме краеведческих фэнтези. Они, с одной стороны, объединяют историческую часть, с другой стороны, это часть с элементами волшебства, загадки, тайны, которые надо читателю и туристу разгадать. Было сложно собирать материал, но мне помогли", – рассказала Чурина.Первая из трех книг об Абхазии выйдет уже скоро. Как признается автор, это своего рода фэнтезийная попытка написать каменную летопись Абхазии. Подробнее о том, где и когда можно будет прочитать эту книгу, а также готовящийся к изданию путеводитель по Абхазии, слушайте в аудиофайле.

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