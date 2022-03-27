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Федоренко об участии команды АГУ в Национальной студенческой футбольной лиге

Федоренко об участии команды АГУ в Национальной студенческой футбольной лиге

Главный специалист Государственного комитета по делам молодежи и спорта Виталий Федоренко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об участии команды АГУ в... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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Федоренко об участии команды АГУ в Национальной студенческой футбольной лиге Федоренко об участии команды АГУ в Национальной студенческой футбольной лиге

17 апреля в Астрахани стартует восьмой сезон Национальной студенческой футбольной лиги (Комплексные всероссийские соревнования), который объединит рекордное количество команд в четырех группах Высшего дивизиона – 43 из 23 субъектов Российской Федерации, Республики Абхазия, а также впервые в НСФЛ выступят команды из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Соревнования второй год подряд проходят по системе "весна – осень", сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорта. В прошлом сезоне команда АГУ впервые принимала участие в этом турнире и заняла 8 место среди 16 команд. Главный специалист Государственного комитета по делам молодежи и спорта Виталий Федоренко, подводя итоги прошлого сезона отметил. что Абхазия попала "наскоком" Национальную студенческую футбольную лигу."Мы к этому шли, стремились. Большими усилиями попали. Большое спасибо министру спорта России, президенту студенческой лиги и нашим руководителям, которые верят в команду и дают возможность молодежи участвовать в таких соревнованиях. Из-за пандемии, к сожалению, в прошлом году мы не попали на один тур, поэтому у нас было три поражения. Мы могли прыгнуть и выше", - отметил Федоренко. О том, какие планы на турнир в новом сезоне, слушайте в аудиофайле.

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