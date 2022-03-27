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Глава ЛНР не исключил в ближайшее время референдума о вступлении в Россию
Глава ЛНР не исключил в ближайшее время референдума о вступлении в Россию
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. На территории Луганской Народной Республики в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Об... 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T12:04+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. На территории Луганской Народной Республики в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Леонида Пасечника.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, и вскоре начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. Вслед за Москвой независимость донбасских республик признала и Абхазия. Донецкая и Луганская области Украины после переворота в Киеве в 2014 году провозгласили себя республиками и не подчинялись киевскому режиму, с тех пор ВСУ вели обстрелы этих территорий. За восемь лет погибло более 13 тысяч жителей региона.
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Глава ЛНР не исключил в ближайшее время референдума о вступлении в Россию
12:04 27.03.2022 (обновлено: 12:05 27.03.2022) Подписаться на СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
На территории Луганской Народной Республики в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы республики Леонида Пасечника.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ", - заявил Пасечник на встрече с иностранными журналистами.
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, и вскоре начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. Вслед за Москвой независимость донбасских республик признала и Абхазия.
Донецкая и Луганская области Украины после переворота в Киеве в 2014 году провозгласили себя республиками и не подчинялись киевскому режиму, с тех пор ВСУ вели обстрелы этих территорий. За восемь лет погибло более 13 тысяч жителей региона.