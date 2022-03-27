https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/glava-lnr-ne-isklyuchil-v-blizhayshee-vremya-referenduma-o-vstuplenii-v-rossiyu-1038341919.html

Глава ЛНР не исключил в ближайшее время референдума о вступлении в Россию

Глава ЛНР не исключил в ближайшее время референдума о вступлении в Россию

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. На территории Луганской Народной Республики в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Об... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T12:04+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. На территории Луганской Народной Республики в ближайшее время может пройти референдум о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Леонида Пасечника.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, и вскоре начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. Вслед за Москвой независимость донбасских республик признала и Абхазия. Донецкая и Луганская области Украины после переворота в Киеве в 2014 году провозгласили себя республиками и не подчинялись киевскому режиму, с тех пор ВСУ вели обстрелы этих территорий. За восемь лет погибло более 13 тысяч жителей региона.

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