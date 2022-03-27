https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/manturov-rossiya-v-techenie-polugoda-perestroit-logistiku-po-raznym-otraslyam-1038347808.html

Мантуров: Россия в течение полугода перестроит логистику по разным отраслям

Мантуров: Россия в течение полугода перестроит логистику по разным отраслям

Россия пересмотрит торговые связи с зарубежными партнерами, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T17:40+0300

2022-03-27T17:40+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям, поставки будут переориентированы в заинтересованные страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениииса Мантурова.В начале марта Мантуров сообщал, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции. В частности, речь шла о минеральных удобрениях.С началом российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Многочисленные компании заявили об уходе с российского рынка, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты. В Кремле назвали санкционную войну беспрецендентной, в то же время Москва заявляет, что ожидала такую реакцию и подготовила пакет мер по обеспечению социальной стабильности населения.

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россия, санкции, экономика, торговля, новости