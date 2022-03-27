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Мантуров: Россия в течение полугода перестроит логистику по разным отраслям
Мантуров: Россия в течение полугода перестроит логистику по разным отраслям
Россия пересмотрит торговые связи с зарубежными партнерами, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T17:40+0300
2022-03-27T17:40+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям, поставки будут переориентированы в заинтересованные страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениииса Мантурова.В начале марта Мантуров сообщал, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции. В частности, речь шла о минеральных удобрениях.С началом российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Многочисленные компании заявили об уходе с российского рынка, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты. В Кремле назвали санкционную войну беспрецендентной, в то же время Москва заявляет, что ожидала такую реакцию и подготовила пакет мер по обеспечению социальной стабильности населения.
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россия, санкции, экономика, торговля, новости
Мантуров: Россия в течение полугода перестроит логистику по разным отраслям
17:40 27.03.2022 (обновлено: 17:43 27.03.2022) Подписаться на
Россия пересмотрит торговые связи с зарубежными партнерами, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям, поставки будут переориентированы в заинтересованные страны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы Минпромторга РФ Дениииса Мантурова.
"Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум 6 месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют нам продукцию", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
В начале марта Мантуров сообщал, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции. В частности, речь шла о минеральных удобрениях.
С началом российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны ввели масштабные экономические санкции. Многочисленные компании заявили об уходе с российского рынка, приостановке деятельности либо заморозке инвестиций в проекты. В Кремле назвали санкционную войну беспрецендентной, в то же время Москва заявляет, что ожидала такую реакцию и подготовила пакет мер по обеспечению социальной стабильности населения.