https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/medinskiy-anonsiroval-novyy-raund-ochnykh-peregovorov-rossii-i-ukrainy-1038348207.html

Мединский анонсировал новый раунд очных переговоров России и Украины

Мединский анонсировал новый раунд очных переговоров России и Украины

Требования России на переговорах включают в себя нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также признание... 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T18:25+0300

2022-03-27T18:25+0300

2022-03-27T18:47+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет очно 29-30 марта, сообщил помощник российского президента и глава делегации РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.Он написал, что сегодня, 27 марта, прошел очередной раунд переговоров с Украиной в режиме видеоконференцсвязи.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о затягивании переговорного процесса со стороны Украины. Глава российской делегации говорил о том же, отметив, что представители Киева стремятся затянуть переговоры, поскольку полагают, что время работает на них. По словам Мединского, они не скрывают, что ограничены в принятии самостоятельных решений, поэтому большого продвижения в переговорном процессе до сих пор не было.Специальная военная операцию по демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, освобождая новые населенные пункты от ВСУ.

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