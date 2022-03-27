https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/operatsiya-na-beregu-sorevnovaniya-po-straykbolu-nachalis-v-sele-mgudzyrkhua-1038345240.html

Операция на берегу: соревнования по страйкболу начались в селе Мгудзырхуа

Операция на берегу: соревнования по страйкболу начались в селе Мгудзырхуа

В организованных Ассоциацией страйкбола Абхазии соревнованиях приняли участие более 60 любителей военно-тактических игр республики и гости из Сочи. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T15:51+0300

2022-03-27T15:51+0300

2022-03-27T16:47+0300

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ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Военно-тактические соревнования по страйкболу начались в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в воскресенье 27 марта.Как рассказал руководитель Ассоциации страйкбола Абхазии Ибрагим Анкваб, соревнования носят дружеский характер, и в нем участвуют более 60 человек из разных городов и районов Абхазии, а также гости из Сочи, что придает этим играм международный статус.По словам Анкваб, соревнования пройдут по намеченному сценарию. Участники игр делятся на две группы – атакующих и нападающих. Упор сделан на удержании боевых точек, которыми служат заброшенные здания, одной группой и освобождении их от условного противника другой. Всего таких точек шесть.В качестве подходящей локации выбрали территорию нефункционирующего с советских времен пионерского лагеря на берегу моря в селе Мгудзырхуа.Анкваб также объяснил, что страйкбол наряду со многими другими нюансами – это игра на честность. Например, если в пейнтболе при попадании в противника остается след от краски, то в страйкболе таких отметин на одежде не остается."Смысл игры в честности. Тех, кто не признается, что в него попали, мы называем Маукладами, если помните такого бессмертного персонажа старого западного фильма "Горец". Такое тоже бывает, но за это можно получить "бан". То есть, игрок за ложь будет дисквалифицирован из игры на определенное время", - рассказал он.Бывший военный Керим Овмадов бывал в Абхазии много раз, но впервые он приехал вместе с товарищами из Сочи для участия в этих соревнованиях. Он признался, что от игр ждет выброса адреналина в кровь и веселья.Самому молодому участнику игр Иллариону Квирая 13 лет. Он пробует свои силы в страйкболе уже во второй раз. Возраст и небольшой опыт в этом деле его не смущают, напротив, подросток считает, что эти игры будут полезны для него в будущем, так как он планирует стать военным или же спецназовцем. Вести "бой" он будет аналогом автоматического оружия М-12.Ассоциация страйкбола Абхазии была создана пять лет назад. В него входит около 30 человек и, по словам Анкваб, военно-тактические игры постепенно набирают популярность в стране.Страйкбол - командная военно-тактическая игра с применением специальных мягких пневматических аналогов оружия, стреляющие пластиковыми шарами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171025/komanda-iz-abxazii-pobedila-v-turnire-po-strajkbolu-na-kubani-1022229869.html

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новости, учения, стрельба