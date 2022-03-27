Операция на берегу: соревнования по страйкболу начались в селе Мгудзырхуа
15:51 27.03.2022 (обновлено: 16:47 27.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
В организованных Ассоциацией страйкбола Абхазии соревнованиях приняли участие более 60 любителей военно-тактических игр республики и гости из Сочи.
ГУДАУТА, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Военно-тактические соревнования по страйкболу начались в селе Мгудзырхуа Гудаутского района в воскресенье 27 марта.
Как рассказал руководитель Ассоциации страйкбола Абхазии Ибрагим Анкваб, соревнования носят дружеский характер, и в нем участвуют более 60 человек из разных городов и районов Абхазии, а также гости из Сочи, что придает этим играм международный статус.
"Это дружеская игра для молодежи. Здесь объединены спорт, навыки ведения боя, тактика и стратегия. Конечно, в реальных боевых условиях нужно применять другие методы, но и это приносит большую пользу для тех, кто увлекся страйкболом", - отметил он.
По словам Анкваб, соревнования пройдут по намеченному сценарию. Участники игр делятся на две группы – атакующих и нападающих. Упор сделан на удержании боевых точек, которыми служат заброшенные здания, одной группой и освобождении их от условного противника другой. Всего таких точек шесть.
В качестве подходящей локации выбрали территорию нефункционирующего с советских времен пионерского лагеря на берегу моря в селе Мгудзырхуа.
Анкваб также объяснил, что страйкбол наряду со многими другими нюансами – это игра на честность. Например, если в пейнтболе при попадании в противника остается след от краски, то в страйкболе таких отметин на одежде не остается.
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Начало соревнований по страйкболу в селе Мгудзырхуа
"Смысл игры в честности. Тех, кто не признается, что в него попали, мы называем Маукладами, если помните такого бессмертного персонажа старого западного фильма "Горец". Такое тоже бывает, но за это можно получить "бан". То есть, игрок за ложь будет дисквалифицирован из игры на определенное время", - рассказал он.
Бывший военный Керим Овмадов бывал в Абхазии много раз, но впервые он приехал вместе с товарищами из Сочи для участия в этих соревнованиях. Он признался, что от игр ждет выброса адреналина в кровь и веселья.
"Локация просто топовоя. Здесь есть море, заброшенные здания, лес. Уверен, будет интересно, и я прям жду "месива", - отметил Овмадов и добавил, что благодаря страйкболу у него появились новые друзья из Абхазии.
Самому молодому участнику игр Иллариону Квирая 13 лет. Он пробует свои силы в страйкболе уже во второй раз. Возраст и небольшой опыт в этом деле его не смущают, напротив, подросток считает, что эти игры будут полезны для него в будущем, так как он планирует стать военным или же спецназовцем. Вести "бой" он будет аналогом автоматического оружия М-12.
25 октября 2017, 19:55
Ассоциация страйкбола Абхазии была создана пять лет назад. В него входит около 30 человек и, по словам Анкваб, военно-тактические игры постепенно набирают популярность в стране.
Страйкбол - командная военно-тактическая игра с применением специальных мягких пневматических аналогов оружия, стреляющие пластиковыми шарами.