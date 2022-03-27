https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/politolog-o-parlamentskikh-vyborakh-v-abkhazii-rezultat-otrazhaet-prityazaniya-grazhdan--1038344633.html

Политолог о парламентских выборах в Абхазии: результат отражает притязания граждан

Политолог о парламентских выборах в Абхазии: результат отражает притязания граждан

В эфире радио Sputnik Абхазия политолог, кандидат философских наук Беслан Камкия прокомментировал итоги выборов в Парламент Абхазии. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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Политолог о парламентских выборах в Абхазии: результат отражает притязания граждан Политолог о парламентских выборах в Абхазии: результат отражает притязания граждан

Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905."Результат этих выборов отражает в целом ожидания граждан, притязания граждан, существующий социально-политический расклад. Парламент относительно предыдущего созыва помолодел. Уже присутствуют те молодые кандидаты, которые являются детьми ветеранов войны - новое поколение политиков. Это характерно. Немного присутствует и оппозиционность", - отметил Камкия. Комментируя вопрос языкового и образовательного цензов для депутатов, Камкия подчеркнул, что раз в обществе назрел такой вопрос, значит на это необходимо обратить внимание. "Если это наше общество беспокоит, не думаю, что это обременит законодательство", - сказал Беслан Камкия. Подробнее об этом, а также о вызовах, стоящих перед Абхазией в связи с ситуацией в мире, слушайте в аудиофайле.

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