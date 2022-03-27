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Российские Вооруженные силы поразили еще 67 военных объектов Украины

Российские Вооруженные силы поразили еще 67 военных объектов Украины

Вооруженные Силы России продолжают наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T10:25+0300

2022-03-27T10:25+0300

2022-03-27T10:27+0300

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией России поражены 67 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Накануне, 26 марта, высокоточным оружием большой дальности армия России уничтожила крупную базу горючего в районе Львова, она обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны и под Киевом, рассказал представитель Минобороны.Высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены и цеха радиоремонтного завода, где проводили капремонт и модернизацию зенитных ракетных комплексов "Тор" и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков. Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" в Плесецком в 30 километрах юго-западне Киева.Российскими средствами ПВО в течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожают украинскую военную инфраструктуру, цель операции - защита Донбасса, гарантии неразмещения наступательного вооружения в Украине.

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