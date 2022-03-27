https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/sily-dnr-osvobodili-i-ustanovili-kontrol-nad-133-naselennymi-punktami-1038344266.html

Силы ДНР установили контроль над 133 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 133 населенными пунктами

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР и ЛНР развивают наступление при огневой поддержке ВС России. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T14:42+0300

2022-03-27T14:42+0300

2022-03-27T14:44+0300

военная спецоперация рф в донбассе

днр

донбасс

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1b/1038344263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfeb3af0c5d5d3e9c19bd55c6308f7ee.jpg

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.Там отмечается, что сейчас идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Потери есть со всех сторон. По данным российского Минобороны от 25 марта, погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены, украинская сторона, по заявлению Генштаба, потеряла 14 тысяч человек. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более тысячи мирных жителей погибли в зоне эскалации.

донбасс

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

днр, донбасс, украина, россия, новости