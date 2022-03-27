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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/sily-dnr-osvobodili-i-ustanovili-kontrol-nad-133-naselennymi-punktami-1038344266.html
Силы ДНР установили контроль над 133 населенными пунктами
Силы ДНР установили контроль над 133 населенными пунктами
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР и ЛНР развивают наступление при огневой поддержке ВС России. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T14:42+0300
2022-03-27T14:44+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.Там отмечается, что сейчас идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Потери есть со всех сторон. По данным российского Минобороны от 25 марта, погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены, украинская сторона, по заявлению Генштаба, потеряла 14 тысяч человек. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более тысячи мирных жителей погибли в зоне эскалации.
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Силы ДНР установили контроль над 133 населенными пунктами

14:42 27.03.2022 (обновлено: 14:44 27.03.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПродолжается освобождение Мариуполя
Продолжается освобождение Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины силы ДНР и ЛНР развивают наступление при огневой поддержке ВС России.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Силы Донецкой Народной Республики освободили и установили контроль над 133 населенными пунктами, сообщил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале.
"По состоянию на 27 марта 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 133 населенными пунктами, включая Верхнеторецкое", - говорится в сообщении штаба.
Там отмечается, что сейчас идут бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской республик 21 февраля 2022 года, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины для защиты жителей Донбасса. В ходе спецоперации при поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Потери есть со всех сторон.
По данным российского Минобороны от 25 марта, погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены, украинская сторона, по заявлению Генштаба, потеряла 14 тысяч человек. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более тысячи мирных жителей погибли в зоне эскалации.
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