https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/tri-vida-glazuni-i-kholodnaya-sobaka-strannye-nazvaniya-edy-1038341612.html

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды

О необычных названиях блюд в других языках рассказывают Мария и Алиса Андриановы, Антонина Патракова, Елизавета Вобликова и Илья Сластенов. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды

Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.Слушайте подкасты РИА Новости.

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