https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/tri-vida-glazuni-i-kholodnaya-sobaka-strannye-nazvaniya-edy-1038341612.html
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
О необычных названиях блюд в других языках рассказывают Мария и Алиса Андриановы, Антонина Патракова, Елизавета Вобликова и Илья Сластенов. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T11:27+0300
2022-03-27T11:27+0300
2022-03-27T11:27+0300
радио
подкасты риа
россия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1b/1038341586_0:55:1501:899_1920x0_80_0_0_4e8a829b10258012e3c3a3650615da72.jpg
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1b/1038341586_114:0:1385:953_1920x0_80_0_0_16d060dc988584f1ba6dfc4b357329f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, россия сегодня, аудио
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Подписаться на
О необычных названиях блюд в других языках рассказывают Мария и Алиса Андриановы, Антонина Патракова, Елизавета Вобликова и Илья Сластенов.
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.