https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vosmiletnyaya-abkhazskaya-figuristka-pobedila-v-turnire-v-lipetskoy-oblasti-1038349584.html

Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области

Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области

Соревнования среди девочек по третьему юношескому разряду прошли 27 марта в городе Усмань Липецкой области. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Юная спортсменка родом из Абхазии Шорена Гуния заняла первое место на турнире по фигурному катанию в Липецкой области, сообщила Sputnik мама девочки.Шорена Гуния выступила с новой программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Фигуристка представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области. Тренеруют девочку Ольга Найденова и президент Федерации фигурного катания Тамбовской области Наталья Белова. Шорене Гуния восемь лет, фигурным катанием она занимается третий год.

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