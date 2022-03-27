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Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области
Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области
Соревнования среди девочек по третьему юношескому разряду прошли 27 марта в городе Усмань Липецкой области. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T20:22+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Юная спортсменка родом из Абхазии Шорена Гуния заняла первое место на турнире по фигурному катанию в Липецкой области, сообщила Sputnik мама девочки.Шорена Гуния выступила с новой программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя". Фигуристка представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области. Тренеруют девочку Ольга Найденова и президент Федерации фигурного катания Тамбовской области Наталья Белова. Шорене Гуния восемь лет, фигурным катанием она занимается третий год.
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спорт, абхазия, фигуристы, россия
Восьмилетняя абхазская фигуристка победила в турнире в Липецкой области
20:22 27.03.2022 (обновлено: 20:25 27.03.2022) Подписаться на
Соревнования среди девочек по третьему юношескому разряду прошли 27 марта в городе Усмань Липецкой области.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Юная спортсменка родом из Абхазии Шорена Гуния заняла первое место на турнире по фигурному катанию в Липецкой области, сообщила Sputnik мама девочки.
Шорена Гуния выступила с новой программой под песню Хиблы Герзмава "Абхазия моя"
. Фигуристка представляла на соревнованиях Федерацию фигурного катания Тамбовской области.
Тренеруют девочку Ольга Найденова и президент Федерации фигурного катания Тамбовской области Наталья Белова.
Шорене Гуния восемь лет, фигурным катанием она занимается третий год.