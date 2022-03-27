https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-oglashenie-rezultatov-1038344123.html

Второй тур парламентских выборов: оглашение результатов

Второй тур парламентских выборов: оглашение результатов

Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись в субботу 26 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T14:22+0300

2022-03-27T14:22+0300

2022-03-27T14:23+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

видео

мультимедиа

абхазия

цик абхазии

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1b/1038344557_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_7c9c0778d78d334905224caa97a131dc.jpg

Голосование во втором туре парламентских выборов проходило в 17 из 35 округов Абхазии. Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.Таким образом, избраны 33 депутата седьмого созыва Народного Собрания Абхазии. В двух округах (Маякский и Гудаутский городской первый) пройдут перевыборы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, абхазия, цик абхазии, народное собрание абхазии, видео