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Второй тур парламентских выборов: оглашение результатов
Второй тур парламентских выборов: оглашение результатов
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись в субботу 26 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T14:22+0300
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Голосование во втором туре парламентских выборов проходило в 17 из 35 округов Абхазии. Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.Таким образом, избраны 33 депутата седьмого созыва Народного Собрания Абхазии. В двух округах (Маякский и Гудаутский городской первый) пройдут перевыборы.
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Второй тур парламентских выборов: оглашение результатов
14:22 27.03.2022 (обновлено: 14:23 27.03.2022) Подписаться на
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись в субботу 26 марта.
Голосование во втором туре парламентских выборов проходило в 17 из 35 округов Абхазии. Явка по республике составила 54,52%.
В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек.
Количество бюллетеней признанных недействительными - 905.
Выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 Маякском пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
Таким образом, избраны 33 депутата седьмого созыва Народного Собрания Абхазии. В двух округах (Маякский и Гудаутский городской первый) пройдут перевыборы.