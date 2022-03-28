https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/baranets-rasskazal-chto-budet-esli-polyaki-sunutsya-v-kaliningrad-1038371060.html

Баранец рассказал, что будет, если поляки сунутся в Калининград

Баранец рассказал, что будет, если поляки сунутся в Калининград

Бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о присоединении Калининграда. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

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Почему поляки делают такие заявления и хватит ли у них сил захватить Калининградскую область? Зачем Запад готовит химическую провокацию на Украине? По какой причине западные СМИ не замечают военных преступлений Украины? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

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видео, мультимедиа, польша, видео, нато