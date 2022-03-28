https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/chkadua-o-rabotakh-temura-kuchuberiya-vezde-byla-pechat-vkusa--1038360289.html

Чкадуа о работах Темура Кучуберия: на всех стояла печать вкуса

Чкадуа о работах Темура Кучуберия: на всех стояла печать вкуса

Не стало оператора, режиссера Темура Кучуберия, соавтора проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" — в котором собраны песни Отечественной войны народа республики... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T18:44+0300

2022-03-28T18:44+0300

2022-03-28T18:53+0300

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Чкадуа о работах Темура Кучуберия: везде была печать вкуса Чкадуа о работах Темура Кучуберия: везде была печать вкуса

Темур оставил хорошее наследство, его телевизионными и графическими работами будут пользоваться и наши дети, и внуки, сказал Чкадуа в эфире радио. Везде в его работах стояла печать вкуса, отметил документалист."Это потеря большая. Потому что это поколение должно было еще жить и работать. Он ушел в расцвете сил, потому что для людей нашей профессии это возраст, когда еще есть силы, и самое время творить. Это надо пережить его семье, он очень тесно работал с супругой, они сына воспитали в этой профессии, который очень много сейчас уже снимает и успешно делает. Я надеюсь, он продолжит его дело, и этот вкус, и знания во многом увидим через сына", – сказал Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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