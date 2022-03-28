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Чкадуа о работах Темура Кучуберия: на всех стояла печать вкуса
Чкадуа о работах Темура Кучуберия: на всех стояла печать вкуса
Не стало оператора, режиссера Темура Кучуберия, соавтора проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" — в котором собраны песни Отечественной войны народа республики... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T18:44+0300
2022-03-28T18:44+0300
2022-03-28T18:53+0300
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Чкадуа о работах Темура Кучуберия: везде была печать вкуса
Чкадуа о работах Темура Кучуберия: везде была печать вкуса
Темур оставил хорошее наследство, его телевизионными и графическими работами будут пользоваться и наши дети, и внуки, сказал Чкадуа в эфире радио. Везде в его работах стояла печать вкуса, отметил документалист."Это потеря большая. Потому что это поколение должно было еще жить и работать. Он ушел в расцвете сил, потому что для людей нашей профессии это возраст, когда еще есть силы, и самое время творить. Это надо пережить его семье, он очень тесно работал с супругой, они сына воспитали в этой профессии, который очень много сейчас уже снимает и успешно делает. Я надеюсь, он продолжит его дело, и этот вкус, и знания во многом увидим через сына", – сказал Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, аудио
Чкадуа о работах Темура Кучуберия: на всех стояла печать вкуса
18:44 28.03.2022 (обновлено: 18:53 28.03.2022)
Не стало оператора, режиссера Темура Кучуберия, соавтора проекта "Ҳара ҳаруаа реиҳабы" — в котором собраны песни Отечественной войны народа республики. Документалист Ибрагим Чкадуа в эфире радио Sputnik поделился своими размышлениями и воспоминаниями о нем.
Темур оставил хорошее наследство, его телевизионными и графическими работами будут пользоваться и наши дети, и внуки, сказал Чкадуа в эфире радио. Везде в его работах стояла печать вкуса, отметил документалист.
"Это потеря большая. Потому что это поколение должно было еще жить и работать. Он ушел в расцвете сил, потому что для людей нашей профессии это возраст, когда еще есть силы, и самое время творить. Это надо пережить его семье, он очень тесно работал с супругой, они сына воспитали в этой профессии, который очень много сейчас уже снимает и успешно делает. Я надеюсь, он продолжит его дело, и этот вкус, и знания во многом увидим через сына", – сказал Чкадуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.