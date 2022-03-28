https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/dbar-ob-antikrizisnykh-merakh-v-abkhazii-otdelnye-reveransy-ne-reshat-problemu--1038278303.html

Дбар об антикризисных мерах в Абхазии: отдельные "реверансы" не решат проблему

Дбар об антикризисных мерах в Абхазии: отдельные "реверансы" не решат проблему

О том, какие необходимые меры поддержки предпринимателей должны быть в новых экономических условиях, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T10:33+0300

2022-03-28T10:33+0300

2022-03-28T10:33+0300

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Такие обстоятельства: Дбар об антикризисных мерах в Абхазии Такие обстоятельства: Дбар об антикризисных мерах в Абхазии

Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по мерам поддержки предпринимателей в новых экономических условиях.Правительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты питания, в списке будет около десяти позиций.Помимо прочего, обсуждались такие инструменты поддержки бизнеса и населения, как снижение или освобождение от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от этого налога.По мнению предпринимателя Дбар, существует много мер, которые могли бы облегчить работу бизнеса."Сейчас главное – поддержать тех, кто занимается завозом товаров народного потребления, не мешать им и дать возможность работать. Минимизировать проверки, дать налоговые каникулы. Надо создать условия для того, чтобы был максимальный завоз питания в республику. У нас нет никакого запаса продовольствия. Здесь мы должны вместе работать – и правительство, и предприниматель. Денег в правительстве нет, но очень много административных ресурсов, которые могут помочь бизнесу", – отметила Дбар.Говоря о том, можно ли поддержать бизнес, снизив или освободив от ввозного НДС некоторые группы товаров, Дбар отметила, что это не решит проблему."Я против точечных мер. Опять хотят делать какие-то отдельные реверансы, но это не решение проблемы. Останутся опять те люди, которые занимаются хозтоварами, мебелью, а они не в других экономических условиях", – сказала Дбар.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, бизнес, ндс, поддержка, аудио