https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/istorik-v-abkhazii-krizis-ne-v-sisteme-vlasti-a-v-otsutstvii-ideologii---1038358854.html
Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк, общественный деятель Гурам Гумба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать от нового Парламента, какие задачи будут стоять перед... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T15:07+0300
2022-03-28T15:07+0300
2022-03-28T15:07+0300
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Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней, признанных недействительными – 905.Историк Гурам Гумба, комментируя парламентские выборы в Абхазии, сказал, что в республике системный кризис связан с отсутствием общей цели перед государством и перед народом."Как бы мы ни поменяли структуру власти, ничего не изменится. Кризис у нас заключается не в системе власти, а кризис в мировоззрении, кризис в отсутствии идеологии, отсутствии постановки цели и задачи, стоящих перед нашим народом. Одной из главных функции депутатов Парламента – это законодательные функции, законы соответствовать социальным отношениям, они должны основываться на культуре абхазского народа. У нас даже понимания этого нет. Это мировоззренческий кризис", – сказал Гумба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, выборы, парламент, аудио
Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк, общественный деятель Гурам Гумба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать от нового Парламента, какие задачи будут стоять перед ним.
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.
Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней, признанных недействительными – 905.
Историк Гурам Гумба, комментируя парламентские выборы в Абхазии, сказал, что в республике системный кризис связан с отсутствием общей цели перед государством и перед народом.
"Как бы мы ни поменяли структуру власти, ничего не изменится. Кризис у нас заключается не в системе власти, а кризис в мировоззрении, кризис в отсутствии идеологии, отсутствии постановки цели и задачи, стоящих перед нашим народом. Одной из главных функции депутатов Парламента – это законодательные функции, законы соответствовать социальным отношениям, они должны основываться на культуре абхазского народа. У нас даже понимания этого нет. Это мировоззренческий кризис", – сказал Гумба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.