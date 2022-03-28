Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/istorik-v-abkhazii-krizis-ne-v-sisteme-vlasti-a-v-otsutstvii-ideologii---1038358854.html
Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк, общественный деятель Гурам Гумба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать от нового Парламента, какие задачи будут стоять перед... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T15:07+0300
2022-03-28T15:07+0300
радио
подкасты
выборы
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038358827_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_232ab39e097b5d2565e4dd5dafd9ace2.jpg
Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней, признанных недействительными – 905.Историк Гурам Гумба, комментируя парламентские выборы в Абхазии, сказал, что в республике системный кризис связан с отсутствием общей цели перед государством и перед народом."Как бы мы ни поменяли структуру власти, ничего не изменится. Кризис у нас заключается не в системе власти, а кризис в мировоззрении, кризис в отсутствии идеологии, отсутствии постановки цели и задачи, стоящих перед нашим народом. Одной из главных функции депутатов Парламента – это законодательные функции, законы соответствовать социальным отношениям, они должны основываться на культуре абхазского народа. У нас даже понимания этого нет. Это мировоззренческий кризис", – сказал Гумба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038358827_140:0:2600:1845_1920x0_80_0_0_90d043f022c14e1100a4a0bde5977033.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, выборы, парламент, аудио

Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии

15:07 28.03.2022
Радио
Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Историк, общественный деятель Гурам Гумба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать от нового Парламента, какие задачи будут стоять перед ним.
Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.
Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней, признанных недействительными – 905.
Историк Гурам Гумба, комментируя парламентские выборы в Абхазии, сказал, что в республике системный кризис связан с отсутствием общей цели перед государством и перед народом.
"Как бы мы ни поменяли структуру власти, ничего не изменится. Кризис у нас заключается не в системе власти, а кризис в мировоззрении, кризис в отсутствии идеологии, отсутствии постановки цели и задачи, стоящих перед нашим народом. Одной из главных функции депутатов Парламента – это законодательные функции, законы соответствовать социальным отношениям, они должны основываться на культуре абхазского народа. У нас даже понимания этого нет. Это мировоззренческий кризис", – сказал Гумба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0