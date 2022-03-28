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Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии

Историк: В Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии

Историк, общественный деятель Гурам Гумба в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, чего ждать от нового Парламента, какие задачи будут стоять перед... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T15:07+0300

2022-03-28T15:07+0300

2022-03-28T15:07+0300

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Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии Историк: в Абхазии кризис не в системе власти, а в отсутствии идеологии

Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги второго тура парламентских выборов, которые состоялись 26 марта.Явка по республике составила 54,52%. В списки избирателей было внесено 67659 человек, в основной список внесли 67095 граждан, в дополнительный - 564. В выборах приняли участие 36885 человек. Количество бюллетеней, признанных недействительными – 905.Историк Гурам Гумба, комментируя парламентские выборы в Абхазии, сказал, что в республике системный кризис связан с отсутствием общей цели перед государством и перед народом."Как бы мы ни поменяли структуру власти, ничего не изменится. Кризис у нас заключается не в системе власти, а кризис в мировоззрении, кризис в отсутствии идеологии, отсутствии постановки цели и задачи, стоящих перед нашим народом. Одной из главных функции депутатов Парламента – это законодательные функции, законы соответствовать социальным отношениям, они должны основываться на культуре абхазского народа. У нас даже понимания этого нет. Это мировоззренческий кризис", – сказал Гумба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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