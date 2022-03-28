https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/italyanskiy-pevets-pupo-podderzhal-rossiyu-ispolniv-pesnyu-na-russkom-yazyke-1038370210.html

Итальянский певец Пупо поддержал Россию, исполнив песню на русском языке

Итальянский певец Пупо поддержал Россию, исполнив песню на русском языке

После начала Москвой военной спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские экономические санкции, приклеили к России ярлык "агрессора" и... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T21:20+0300

2022-03-28T21:20+0300

2022-03-28T21:20+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Итальянский певец Энцо Гинацци, известный широкой публике под псевдонимом Пупо, поддержал Россию и ее культуру, исполнив песню на русском языке. Артист под собственный аккомпанемент на фортепиано спел песню "Есть только миг" композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева.Пупо в понедельник также записал видео, в котором поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса."Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!" - сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html

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