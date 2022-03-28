Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/italyanskiy-pevets-pupo-podderzhal-rossiyu-ispolniv-pesnyu-na-russkom-yazyke-1038370210.html
Итальянский певец Пупо поддержал Россию, исполнив песню на русском языке
Итальянский певец Пупо поддержал Россию, исполнив песню на русском языке
После начала Москвой военной спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские экономические санкции, приклеили к России ярлык "агрессора" и... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T21:20+0300
2022-03-28T21:20+0300
россия
италия
новости
музыка
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038370301_0:10:2600:1473_1920x0_80_0_0_c85932201d978ab315a997f6a4248a07.jpg
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Итальянский певец Энцо Гинацци, известный широкой публике под псевдонимом Пупо, поддержал Россию и ее культуру, исполнив песню на русском языке. Артист под собственный аккомпанемент на фортепиано спел песню "Есть только миг" композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева.Пупо в понедельник также записал видео, в котором поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса."Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!" - сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/zapad-otmenyaet-russkuyu-kulturu-1037882287.html
россия
италия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1c/1038370301_130:0:2094:1473_1920x0_80_0_0_7bb062fb19096625973d81e9aed963ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, италия, новости, музыка, мировая пандемия коронавируса covid-19

Итальянский певец Пупо поддержал Россию, исполнив песню на русском языке

21:20 28.03.2022
© Foto / facebook / Светлана ТимошинаЭнцо Гинацци
Энцо Гинацци - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2022
© Foto / facebook / Светлана Тимошина
Подписаться на
Yandex newsTelegram
После начала Москвой военной спецоперации на Украине западные страны ужесточили антироссийские экономические санкции, приклеили к России ярлык "агрессора" и стали травить прославленных на весь мир российских спортсменов и деятелей культуры.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Итальянский певец Энцо Гинацци, известный широкой публике под псевдонимом Пупо, поддержал Россию и ее культуру, исполнив песню на русском языке.
Артист под собственный аккомпанемент на фортепиано спел песню "Есть только миг" композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева.
Пупо в понедельник также записал видео, в котором поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
"Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!" - сказал он.
Праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2022
Запад "отменяет" русскую культуру
2 марта, 09:22
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0