https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/kesou-khagba-udostoen-zvaniya-narodnogo-artista-abkhazii-1038366172.html

Кесоу Хагба удостоен звания Народного артиста Абхазии

Кесоу Хагба удостоен звания Народного артиста Абхазии

Кесоу Хагба - актер Абхазского государственного драматического театра им. С.Я.Чанба с 1978 года. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T17:52+0300

2022-03-28T17:52+0300

2022-03-28T17:58+0300

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. За большой вклад в развитие театрального искусства Абхазии почетное звания "Народный артист Республики Абхазия" присвоено актеру Кесоу Хагба. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.Кесоу Хагба - актер театра и кино, родился 24 октября в 1950 году в селе Дурипш Гудаутского района. В 1999–2000 годах занимал должность министра культуры Абхазии. В 2002 году стал депутатом Народного Собрания. Хагба сыграл более 15 ролей на сцене, в том числе Махаза в одноименном спектакле по произведению Фазиля Искандера, заглавную роль Царя Леона в спектакле Азиза Агрба, Судью Исидоро в "Кьоджинских перепалках" Гольдони.

https://sputnik-abkhazia.ru/20151130/1016453019.html

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театр, искусство, культура, абхазия, абхазский драматический театр, актеры