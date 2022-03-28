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Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта

Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта

Отныне оплату за российский газ Европа должна производить в рублях, Польша снова готовится наступить на исторические грабли, а беженцы из Украины привносят... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T12:35+0300

2022-03-28T12:35+0300

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Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта

Последние события складываются в крайне неприятный пазл для стран Евросоюза: намерение России отныне продавать свой газ за рубли, возможный ответ России на опасные польские военно-политические устремления и огромный наплыв украинских мигрантов, который может стать настоящим "троянским конем" для Евросоюза.Об этом в эфире радио Sputnik рассуждает координатор Международной гражданской инициативы "Русский союз", писатель Алексей Кочетков."Еще вчера европейские политики высказывались о том, что, дескать, Россия обязана поставлять нам свой газ в полном объеме, но деньги мы за это платить не будем, а будем отправлять их на счета, к которым Россия доступа иметь не будет. При этом Россия обязана платить Украине долларами за транзит газа через ее территорию. Вопрос: зачем России все это нужно?" - сказал эксперт.Говоря о политике Польши, Кочетков отметил, что согласно своей исторической традиции, польские власти по-прежнему ищут врагов близко, а друзей – далеко, что неоднократно приводило к тому, что далекие друзья их просто "кидали".Не добавляют комфорта Европе и украинские беженцы – некоторая часть из них, выросшая в условиях постмайданного хамства и цинизма, склонна к фрондированию и агрессивному "качанию прав"."Эти люди за последние восемь лет привыкли жить в режиме безнаказанности, привыкли вытирать ноги обо всех и вся, навязывать свою исключительность окружающим. Теперь они эту практику пытаются перенести на улицы Варшавы, Берлина, Брюсселя и прочих европейских городов", – отметил собеседник Sputnik.Комментарий политического эксперта Алексея Кочеткова на Sputnik Беларусь.

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