https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/krutakov-ostanovka-postavok-rossiyskogo-gaza-zastavit-es-platit-za-nego-v-rublyakh-1038371262.html

Крутаков: остановка поставок российского газа заставит ЕС платить за него в рублях

Крутаков: остановка поставок российского газа заставит ЕС платить за него в рублях

Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T22:10+0300

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К чему такое решение приведет Европу и как Россия может заставить европейцев перейти на оплату в рублях? Почему антироссийские санкции так больно бьют по Европе? Как изменится мировая экономика и почему американцы больше не могут перекладывать свои экономические проблемы на другие страны? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

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