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Крутаков: остановка поставок российского газа заставит ЕС платить за него в рублях
Крутаков: остановка поставок российского газа заставит ЕС платить за него в рублях
Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T22:10+0300
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К чему такое решение приведет Европу и как Россия может заставить европейцев перейти на оплату в рублях? Почему антироссийские санкции так больно бьют по Европе? Как изменится мировая экономика и почему американцы больше не могут перекладывать свои экономические проблемы на другие страны? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Леонид Крутаков.
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видео, мультимедиа, европа, россия, газ, видео
Крутаков: остановка поставок российского газа заставит ЕС платить за него в рублях
Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
К чему такое решение приведет Европу и как Россия может заставить европейцев перейти на оплату в рублях? Почему антироссийские санкции так больно бьют по Европе? Как изменится мировая экономика и почему американцы больше не могут перекладывать свои экономические проблемы на другие страны?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Леонид Крутаков.