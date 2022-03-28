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Лавров провел заседание комиссии по международному сотрудничеству. Трансляция завершена
Лавров провел заседание комиссии по международному сотрудничеству. Трансляция завершена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавляет Комиссию Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T15:14+0300
2022-03-28T15:14+0300
2022-03-28T15:31+0300
сергей лавров
новости
единая россия
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Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, новости, единая россия, видео
Лавров провел заседание комиссии по международному сотрудничеству. Трансляция завершена
15:14 28.03.2022 (обновлено: 15:31 28.03.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавляет Комиссию Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.