https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/lavrov-provodit-zasedanie-komissii-po-mezhdunarodnomu-sotrudnichestvu-pryamaya-translyatsiya-1038362355.html

Лавров провел заседание комиссии по международному сотрудничеству. Трансляция завершена

Лавров провел заседание комиссии по международному сотрудничеству. Трансляция завершена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавляет Комиссию Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T15:14+0300

2022-03-28T15:14+0300

2022-03-28T15:31+0300

сергей лавров

новости

единая россия

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Комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом занимается реализацией внешнеполитического раздела народной программы партии, ее деятельность касается в том числе межпарламентского сотрудничества, миграционной политики, соблюдения прав выходцев из России в других странах и сохранения их культурной идентичности.

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сергей лавров, новости, единая россия, видео