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В Абхазии выявили 33 случая коронавиурса за сутки
В Абхазии выявили 33 случая коронавиурса за сутки
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53374 случая заражения COVID-19. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T23:31+0300
2022-03-28T23:31+0300
2022-03-28T23:33+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 134 человек за прошедшие сутки в Абхазии, положительный ответ получили 33 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии пятеро из них, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице восемь пациентов, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53374 человекf. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50013 человек.
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
В Абхазии выявили 33 случая коронавиурса за сутки
23:31 28.03.2022 (обновлено: 23:33 28.03.2022)
Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53374 случая заражения COVID-19.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 134 человек за прошедшие сутки в Абхазии, положительный ответ получили 33 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии пятеро из них, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице восемь пациентов, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53374 человекf. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50013 человек.