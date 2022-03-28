https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/v-abkhazii-vyyavili-33-sluchaya-koronaviursa-za-sutki-1038371597.html

В Абхазии выявили 33 случая коронавиурса за сутки

В Абхазии выявили 33 случая коронавиурса за сутки

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 53374 случая заражения COVID-19. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T23:31+0300

2022-03-28T23:31+0300

2022-03-28T23:33+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 134 человек за прошедшие сутки в Абхазии, положительный ответ получили 33 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии пятеро из них, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице восемь пациентов, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четыре, в Гагрской ЦРБ – четыре, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53374 человекf. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50013 человек.

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия