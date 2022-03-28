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В ДНР заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы
В ДНР заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы
По данным на 27 марта, подразделения ДНР освободили более 130 населенных пунктов от ВСУ. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T09:55+0300
2022-03-28T09:55+0300
2022-03-28T10:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 мар – sputnik. Многие украинские военные складывают оружие, так как у них заканчиваются боеприпасы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По словам Басурина, украинские военные, которые сложили оружие, признались в том, что у них закончились боеприпасы и поэтому они сдались.Специальная военная операция России по демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, освобождая новые населенные пункты от ВСУ.По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
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украина, днр, россия
В ДНР заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы
09:55 28.03.2022 (обновлено: 10:49 28.03.2022) Подписаться на
По данным на 27 марта, подразделения ДНР освободили более 130 населенных пунктов от ВСУ.
СУХУМ, 28 мар – sputnik.
Многие украинские военные складывают оружие, так как у них заканчиваются боеприпасы, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире
телеканала "Россия 24".
"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", – сказал он.
По словам Басурина, украинские военные, которые сложили оружие, признались в том, что у них закончились боеприпасы и поэтому они сдались.
Специальная военная операция России по демилитаризации Украины проходит с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, освобождая новые населенные пункты от ВСУ.
По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.