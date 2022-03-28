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Война понарошку: соревнования по страйкболу на Золотом берегу

Война понарошку: соревнования по страйкболу на Золотом берегу

В соревнованиях по страйкболу, которые прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа, участвовало более 60 любителей военно-тактических игр из Абхазии и Сочи. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T18:48+0300

2022-03-28T18:48+0300

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в абхазии

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Проливной дождь и холод не помешали поклонникам военно-тактических игр провести день с пользой. Более шести десятка участников из Абхазии и гостей из Сочи провели соревнования по страйкболу на территории бывшего пионер-лагеря в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.Организатором этого события выступила Ассоциация страйкбола Абхазии, которая была создана пять лет назад. На сегодня в нее входит около ста молодых людей из республики.После краткого инструктажа команды разделились на две группы – тех, кому предстояло идти в атаку и тех, кто держал оборону. По правилам игры пленных не бывает, а штурмовики могут возвращаться на поле боя без ограничений. У обороняющихся всего по одной жизни. После первого же попадания в них пули, они уходят в "аут".Игроки используют в бою пневматические и электрические аналоги оружия, стреляющие пластиковыми шарами – это автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и гранаты.

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