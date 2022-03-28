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Война понарошку: соревнования по страйкболу на Золотом берегу
Война понарошку: соревнования по страйкболу на Золотом берегу
В соревнованиях по страйкболу, которые прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа, участвовало более 60 любителей военно-тактических игр из Абхазии и Сочи. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
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Проливной дождь и холод не помешали поклонникам военно-тактических игр провести день с пользой. Более шести десятка участников из Абхазии и гостей из Сочи провели соревнования по страйкболу на территории бывшего пионер-лагеря в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.Организатором этого события выступила Ассоциация страйкбола Абхазии, которая была создана пять лет назад. На сегодня в нее входит около ста молодых людей из республики.После краткого инструктажа команды разделились на две группы – тех, кому предстояло идти в атаку и тех, кто держал оборону. По правилам игры пленных не бывает, а штурмовики могут возвращаться на поле боя без ограничений. У обороняющихся всего по одной жизни. После первого же попадания в них пули, они уходят в "аут".Игроки используют в бою пневматические и электрические аналоги оружия, стреляющие пластиковыми шарами – это автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и гранаты.
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Война понарошку: соревнования по страйкболу на Золотом берегу

18:48 28.03.2022 (обновлено: 18:51 28.03.2022)
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В соревнованиях по страйкболу, которые прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа, участвовало более 60 любителей военно-тактических игр из Абхазии и Сочи.
Проливной дождь и холод не помешали поклонникам военно-тактических игр провести день с пользой. Более шести десятка участников из Абхазии и гостей из Сочи провели соревнования по страйкболу на территории бывшего пионер-лагеря в селе Мгудзырхуа Гудаутского района.
Организатором этого события выступила Ассоциация страйкбола Абхазии, которая была создана пять лет назад. На сегодня в нее входит около ста молодых людей из республики.
После краткого инструктажа команды разделились на две группы – тех, кому предстояло идти в атаку и тех, кто держал оборону. По правилам игры пленных не бывает, а штурмовики могут возвращаться на поле боя без ограничений. У обороняющихся всего по одной жизни. После первого же попадания в них пули, они уходят в "аут".
Игроки используют в бою пневматические и электрические аналоги оружия, стреляющие пластиковыми шарами – это автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и гранаты.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по страйкболу прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа в воскресенье 27 марта.

Соревнования по страйкболу прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа в воскресенье 27 марта. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по страйкболу прошли на Золотом берегу в селе Мгудзырхуа в воскресенье 27 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Подходящей для игр локацией выбрали территорию бывшего пионер-лагеря.

Подходящей для игр локацией выбрали территорию бывшего пионер-лагеря. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Подходящей для игр локацией выбрали территорию бывшего пионер-лагеря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки были вооружены пневматическими и электрическими аналогами боевого оружия, стреляющие пластиковыми шарами.

Игроки были вооружены пневматическими и электрическими аналогами боевого оружия, стреляющие пластиковыми шарами. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки были вооружены пневматическими и электрическими аналогами боевого оружия, стреляющие пластиковыми шарами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнования были экипированы по всем стандартам этой игры.

Участники соревнования были экипированы по всем стандартам этой игры. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнования были экипированы по всем стандартам этой игры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательное правило страйкбола – ношение защитной маски и очков во время боя.

Обязательное правило страйкбола – ношение защитной маски и очков во время боя. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обязательное правило страйкбола – ношение защитной маски и очков во время боя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды разделились на две группы – атакующую и обороняющуюся.

Команды разделились на две группы – атакующую и обороняющуюся. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды разделились на две группы – атакующую и обороняющуюся.

© Томас Тхайцук

При попадании "пули" игрок должен крикнуть "аут", поднять руки и уйти с поля боя.

При попадании &quot;пули&quot; игрок должен крикнуть &quot;аут&quot;, поднять руки и уйти с поля боя. - Sputnik Абхазия
7/15
© Томас Тхайцук

При попадании "пули" игрок должен крикнуть "аут", поднять руки и уйти с поля боя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Бения и Тина Хишба были единственными девушками среди шести десятков мужчин.

Диана Бения и Тина Хишба были единственными девушками среди шести десятков мужчин. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Бения и Тина Хишба были единственными девушками среди шести десятков мужчин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока один боец перезаряжает свое оружие, другой его прикрывает.

Пока один боец перезаряжает свое оружие, другой его прикрывает. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пока один боец перезаряжает свое оружие, другой его прикрывает.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ловкость и скорость – важные качества для того, чтобы избежать "ранения".

Ловкость и скорость – важные качества для того, чтобы избежать &quot;ранения&quot;. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ловкость и скорость – важные качества для того, чтобы избежать "ранения".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атакующей стороне предстояло выбить условного противника, засевшего в четырех зданиях.

Атакующей стороне предстояло выбить условного противника, засевшего в четырех зданиях. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атакующей стороне предстояло выбить условного противника, засевшего в четырех зданиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Своевременное укрытие и маскировка могут спасти "жизнь".

Своевременное укрытие и маскировка могут спасти &quot;жизнь&quot;. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Своевременное укрытие и маскировка могут спасти "жизнь".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по страйкболу проводятся в Абхазии еженедельного в разных локациях.

Соревнования по страйкболу проводятся в Абхазии еженедельного в разных локациях. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования по страйкболу проводятся в Абхазии еженедельного в разных локациях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые смельчаки готовы идти в одиночку на противника ради достижения победы.

Некоторые смельчаки готовы идти в одиночку на противника ради достижения победы. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые смельчаки готовы идти в одиночку на противника ради достижения победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях участвовало более 60 человек из Абхазии и Сочи.

Всего в соревнованиях участвовало более 60 человек из Абхазии и Сочи. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в соревнованиях участвовало более 60 человек из Абхазии и Сочи.

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