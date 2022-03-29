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Армия России крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области
Армия России крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области
Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге рассказал о ходе спецоперации и продвижении за минувшую ночь. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T10:36+0300
2022-03-29T10:36+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области вечером 28 марта, сообщает Минобороны России.С этой базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, отмечается в сообщении военного ведомства.Также за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны ВКС России уничтожено три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/reshayuschiy-etap-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-vostoke-ukrainy-1038368751.html
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Армия России крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области
10:36 29.03.2022 (обновлено: 10:45 29.03.2022)
Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге рассказал о ходе спецоперации и продвижении за минувшую ночь.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области вечером 28 марта, сообщает
Минобороны России.
С этой базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, отмечается в сообщении военного ведомства.
Также за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны ВКС России уничтожено три украинских беспилотника в районе Чернобаевки.
Кроме того, в течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены еще 68 военных объектов Украины. В том числе три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.