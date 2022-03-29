https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/armiya-rossii-krylatymi-raketami-unichtozhila-bazu-goryuchego-v-rovenskoy-oblasti-1038375207.html

Армия России крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области

Армия России крылатыми ракетами уничтожила базу горючего в Ровенской области

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на утреннем брифинге рассказал о ходе спецоперации и продвижении за минувшую ночь. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T10:36+0300

2022-03-29T10:36+0300

2022-03-29T10:45+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области вечером 28 марта, сообщает Минобороны России.С этой базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, отмечается в сообщении военного ведомства.Также за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны ВКС России уничтожено три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. Всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотников, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/reshayuschiy-etap-rossiyskoy-spetsoperatsii-na-vostoke-ukrainy-1038368751.html

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