https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-mediagruppy-rossiya-segodnya-margaritoy-simonyan-1038379758.html
Бжания встретился с главой медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян
Бжания встретился с главой медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян
Маргарита Симоньян прибыла в Абхазию во вторник, 29 марта. После встречи с президентом главный редактор "России сегодня" примет участие в открытии пресс-центра... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T13:55+0300
2022-03-29T13:55+0300
2022-03-29T14:15+0300
в абхазии
маргарита симоньян
аслан бжания
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян. "Ваш приезд вызвал повышенный интерес не только среди журналистов, но и среди всех граждан Абхазии, потому что вас здесь знают, любят. Знают как справедливого человека, который доносит правду, какой бы они ни была", – сказала Бжания.Глава государства отметил, что впервые в своей практике принимает двух выдающихся человек из одной семьи.Маргарита Симоньян поблагодарила президента за теплый прием и отметила, что с Абхазией, которую она назвала цветущим краем, ее многое связывает, так как корни ее бабушки отсюда, и до сих пор много родственников живет в республике. С 1998 года Симоньян приезжала в страну уже в качестве журналиста."Тяжелые времена мы переживали вместе с Абхазией, очень волновались за судьбу вашего государства и стремились к тому, чтобы вы обрели независимость, ради которой было пролито столько крови, погибло столько людей.", – добавила она.Симоньян поблагодарила граждан республики за помощь, которую оказывает Абхазия в российской спецоперации на Украине. Она пожелала всем вернуться домой живыми и невредимыми. "Мы, конечно, как граждане России, очень благодарны, и желаем всем выстоять, мужества и опеки Бога, чтобы вернулись домой, здоровыми, целыми и невредимыми, навели тот порядок, который требуется там навести, и чтобы это быстрее закончилось минимальной, какой только возможно, кровью, дай Бог", - добавила Маргарита Симоньян. В ходе встречи Аслан Бжания рассказал о взаимоотношениях Абхазии и России и упомянул, что одним из наиболее важных вопросов сотрудничества является облегчение процедуры перехода государственной границы.
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маргарита симоньян, аслан бжания, новости, абхазия
Бжания встретился с главой медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян
13:55 29.03.2022 (обновлено: 14:15 29.03.2022)
Маргарита Симоньян прибыла в Абхазию во вторник, 29 марта. После встречи с президентом главный редактор "России сегодня" примет участие в открытии пресс-центра МИД Абхазии.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян.
"Ваш приезд вызвал повышенный интерес не только среди журналистов, но и среди всех граждан Абхазии, потому что вас здесь знают, любят. Знают как справедливого человека, который доносит правду, какой бы они ни была", – сказала Бжания.
Глава государства отметил, что впервые в своей практике принимает двух выдающихся человек из одной семьи.
Маргарита Симоньян поблагодарила президента за теплый прием и отметила, что с Абхазией, которую она назвала цветущим краем, ее многое связывает, так как корни ее бабушки отсюда, и до сих пор много родственников живет в республике. С 1998 года Симоньян приезжала в страну уже в качестве журналиста.
"Тяжелые времена мы переживали вместе с Абхазией, очень волновались за судьбу вашего государства и стремились к тому, чтобы вы обрели независимость, ради которой было пролито столько крови, погибло столько людей.", – добавила она.
Симоньян поблагодарила граждан республики за помощь, которую оказывает Абхазия в российской спецоперации на Украине. Она пожелала всем вернуться домой живыми и невредимыми.
"Мы, конечно, как граждане России, очень благодарны, и желаем всем выстоять, мужества и опеки Бога, чтобы вернулись домой, здоровыми, целыми и невредимыми, навели тот порядок, который требуется там навести, и чтобы это быстрее закончилось минимальной, какой только возможно, кровью, дай Бог", - добавила Маргарита Симоньян.
В ходе встречи Аслан Бжания рассказал о взаимоотношениях Абхазии и России и упомянул, что одним из наиболее важных вопросов сотрудничества является облегчение процедуры перехода государственной границы.