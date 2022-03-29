https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/bolee-130-grazhdan-turtsii-evakuirovany-iz-khersonskoy-oblasti-v-krym-1038372381.html

Более 130 граждан Турции эвакуированы из Херсонской области в Крым

Более 130 граждан Турции эвакуированы из Херсонской области в Крым

Эвакуация производится в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученным российской военной комендатурой... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T09:45+0300

2022-03-29T09:45+0300

2022-03-29T09:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

херсон

крым

россия

министерство обороны рф

украина

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа эвакуировали из Херсонской области в Россию 138 граждан Турции и 10 граждан Украины, заявили в Минобороны.Отмечается, что всех желающих покинуть Херсонскую область, в которой сейчас проходит спецоперация, забрали с центральной площади Херсона на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте, обеспечив их безопасность при поездке в Крым.За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html

херсон

россия

украина

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

херсон, крым, россия, министерство обороны рф, украина