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Более 130 граждан Турции эвакуированы из Херсонской области в Крым
Более 130 граждан Турции эвакуированы из Херсонской области в Крым
Эвакуация производится в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученным российской военной комендатурой... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T09:45+0300
2022-03-29T09:45+0300
2022-03-29T09:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа эвакуировали из Херсонской области в Россию 138 граждан Турции и 10 граждан Украины, заявили в Минобороны.Отмечается, что всех желающих покинуть Херсонскую область, в которой сейчас проходит спецоперация, забрали с центральной площади Херсона на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте, обеспечив их безопасность при поездке в Крым.За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html
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херсон, крым, россия, министерство обороны рф, украина
Более 130 граждан Турции эвакуированы из Херсонской области в Крым
Эвакуация производится в соответствии с обращениями иностранных посольств, а также по заявкам от местного населения, полученным российской военной комендатурой Херсона.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа эвакуировали из Херсонской области в Россию 138 граждан Турции и 10 граждан Украины, заявили в Минобороны.
"Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всех желающих покинуть Херсонскую область, в которой сейчас проходит спецоперация, забрали с центральной площади Херсона на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте, обеспечив их безопасность при поездке в Крым.
За все время проведения специальной военной операции российские военнослужащие вывезли из Херсона в Крым около 600 иностранцев.