https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/chislo-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-s-nachala-pandemii-prevysilo-53400-1038393835.html

Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 53400

Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 53400

С начала пандемии зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50298 человек. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T22:47+0300

2022-03-29T22:47+0300

2022-03-29T22:48+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53406 человек, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 8 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия