https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/chislo-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-s-nachala-pandemii-prevysilo-53400-1038393835.html
Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 53400
Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 53400
С начала пандемии зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50298 человек. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T22:47+0300
2022-03-29T22:47+0300
2022-03-29T22:48+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53406 человек, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 8 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Число случаев COVID-19 в Абхазии с начала пандемии превысило 53400
22:47 29.03.2022 (обновлено: 22:48 29.03.2022)
С начала пандемии зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50298 человек.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53406 человек, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 32 человек из 148 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 8 пациентов, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.