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Эрдоган: пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты

Эрдоган: пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле проходят переговоры России и Украины. Делегации стран уже прибыли на место. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T09:58+0300

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россия

турция

украина

политика

стамбул

реджеп эрдоган

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты. Он также отметил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта.Ожидается, что встреча начнется в 10:30 и пройдет в президентской резиденции в Долмабахче.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, турция, украина, политика, стамбул, реджеп эрдоган