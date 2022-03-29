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Эрдоган: пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты
Эрдоган: пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле проходят переговоры России и Украины. Делегации стран уже прибыли на место. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T09:58+0300
2022-03-29T09:58+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты. Он также отметил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта.Ожидается, что встреча начнется в 10:30 и пройдет в президентской резиденции в Долмабахче.
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Эрдоган: пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты
09:58 29.03.2022 (обновлено: 10:15 29.03.2022)
Во вторник, 29 марта, в Стамбуле проходят переговоры России и Украины. Делегации стран уже прибыли на место.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результаты.
Об этом глава Турции заявил в своем обращении к делегациям России и Украины на их встрече в Стамбуле.
Он также отметил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому не выгодно.
Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта.
Ожидается, что встреча начнется в 10:30 и пройдет в президентской резиденции в Долмабахче.