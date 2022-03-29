https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kosilov-o-prodazhe-letnikh-turov-v-abkhaziyu-nadeemsya-blagopoluchno-zagruzit-sezon-1038357908.html

Косилов о продаже летних туров в Абхазию: надеемся благополучно загрузить сезон

Косилов о продаже летних туров в Абхазию: надеемся благополучно загрузить сезон

Увеличится ли количество продаж летних туров в Абхазию и с какими проблемами может столкнуться туротрасль страны, рассказал руководитель абхазского направления... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T10:06+0300

2022-03-29T10:06+0300

2022-03-29T10:06+0300

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Косилов о продаже летних туров в Абхазию: надеемся, благополучно загрузить сезон Косилов о продаже летних туров в Абхазию: надеемся, благополучно загрузить сезон

Российские туроператоры зафиксировали кратный рост продаж летних туров в Абхазию, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)."В условиях неясности перспектив перелетов на зарубежные курорты летом, россияне стали больше интересоваться Абхазией. По совокупным данным ведущих игроков направления, в последние три недели количество бронирований выросло от 15% до 30%", – говорится в сообщении на сайте.По информации туроператоров, свободные места в популярных отелях и пансионатах Абхазии еще есть, но с каждым днем их становится все меньше. В последние две недели путешественники активно бронируют отели среднего и выше среднего уровня, а также объекты, ориентированные на семейный отдых.Об ожидаемом росте продаж летних туров в Абхазию и возможных проблемах в связи с этим в эфире радио рассказал руководитель абхазского направления туроператора "АЛЕАН" Сергей Косилов. По его словам, нет кратного роста продаж туров в республику."Кратный рост по отношению к чему? Кратный рост к периоду, когда туры резко упали с 24 февраля с началом военной операции России на Украине, мы наблюдали резкое падение продаж. Когда более или менее ситуация относительно стабилизировалась, люди стали думать о вложении денег в свой отдых. В Абхазии в этом плане все вернулось к показателям, которые были в феврале месяце, до падения. Конечно, по сравнению с началом марта это кратный рост, но это не такой резкий рост по отношению к зимним заявкам. Просто вернулись в то направление, в тот вектор, который был раньше. Мы надеемся, что это позволит вполне благополучно сезон загрузить", – сказал Косилов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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отдых в абхазии, туры, подкасты, аудио