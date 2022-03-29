https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/pervyy-den-peregovorov-rossii-i-ukrainy-zavershilsya-v-stambule-1038381418.html
Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле
Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле
Россия ждет результативных переговоров с Украиной по итогам нового раунда, который проходит в эти дни в Стамбуле. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T14:31+0300
2022-03-29T14:31+0300
2022-03-29T14:48+0300
россия
украина
стамбул
турция
донбасс
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038380934_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_6ecd56897303122671ae9f3f4858dfa1.jpg
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Первый день переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась около трех часов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.Встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она началась около 11:30 и завершилась примерно в 14:10.Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи планируется его пресс-подход.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, и трижды проходили очно, затем переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн практически ежедневно. 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
россия
украина
стамбул
турция
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038380934_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_ea4987899dd4dc1dad09c84a2dedd444.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, стамбул, турция, донбасс, переговоры
Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле
14:31 29.03.2022 (обновлено: 14:48 29.03.2022)
Россия ждет результативных переговоров с Украиной по итогам нового раунда, который проходит в эти дни в Стамбуле.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Первый день переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась около трех часов, передает РИА Новости
со ссылкой на агентство Anadolu.
"Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился", – говорится в сообщении турецкого агентства в Twitter.
Встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она началась около 11:30 и завершилась примерно в 14:10.
Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи планируется его пресс-подход.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, и трижды проходили очно, затем переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн практически ежедневно. 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.