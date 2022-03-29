https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/pervyy-den-peregovorov-rossii-i-ukrainy-zavershilsya-v-stambule-1038381418.html

Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Первый день переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Россия ждет результативных переговоров с Украиной по итогам нового раунда, который проходит в эти дни в Стамбуле. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T14:31+0300

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россия

украина

стамбул

турция

донбасс

переговоры

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Первый день переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась около трех часов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.Встреча проходила в президентском дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она началась около 11:30 и завершилась примерно в 14:10.Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи планируется его пресс-подход.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, и трижды проходили очно, затем переговорщики продолжали контактировать в режиме онлайн практически ежедневно. 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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россия, украина, стамбул, турция, донбасс, переговоры