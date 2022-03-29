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Путин заявил Макрону, что националисты в Мариуполе должны сложить оружие
Путин заявил Макрону, что националисты в Мариуполе должны сложить оружие
Лидеры России и Франции обсудили ситуацию на Украине и возможность организации гуманитарной операции в Мариуполе. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T20:25+0300
2022-03-29T20:25+0300
2022-03-29T20:56+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что для разрешения тяжелой ситуации в Мариуполе боевики-националисты должны сложить оружие, сообщили в пресс-службе Кремля.Путин также сообщил своему французскому коллеге о мерах по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Стороны также обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины.
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эмманюэль макрон, владимир путин, россия, франция, украина, политика
Путин заявил Макрону, что националисты в Мариуполе должны сложить оружие
20:25 29.03.2022 (обновлено: 20:56 29.03.2022)
Лидеры России и Франции обсудили ситуацию на Украине и возможность организации гуманитарной операции в Мариуполе.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik.
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что для разрешения тяжелой ситуации в Мариуполе боевики-националисты должны сложить оружие, сообщили
в пресс-службе Кремля.
"Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в сообщении.
Путин также сообщил своему французскому коллеге о мерах по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.
Стороны также обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины.