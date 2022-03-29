https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/putin-zayavil-makronu-chto-natsionalisty-v-mariupole-dolzhny-slozhit-oruzhie-1038392706.html

Путин заявил Макрону, что националисты в Мариуполе должны сложить оружие

Путин заявил Макрону, что националисты в Мариуполе должны сложить оружие

Лидеры России и Франции обсудили ситуацию на Украине и возможность организации гуманитарной операции в Мариуполе. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T20:25+0300

2022-03-29T20:25+0300

2022-03-29T20:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

эмманюэль макрон

владимир путин

россия

франция

украина

политика

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что для разрешения тяжелой ситуации в Мариуполе боевики-националисты должны сложить оружие, сообщили в пресс-службе Кремля.Путин также сообщил своему французскому коллеге о мерах по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Стороны также обсудили ситуацию на Украине, в том числе с учетом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров представителей РФ и Украины.

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эмманюэль макрон, владимир путин, россия, франция, украина, политика