https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/rossiyskie-zagranpasporta-budut-vydavat-v-konsulskom-punkte-v-gagre-1-aprelya-1038376724.html

Российские загранпаспорта будут выдавать в консульском пункте в Гагре 1 апреля

Российские загранпаспорта будут выдавать в консульском пункте в Гагре 1 апреля

Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T11:47+0300

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в абхазии

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Консульский пункт Посольства России в Абхазии будет выдавать готовые российские загранпаспорта в Гагре 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Посольства. Отмечается, что новый документ выдается при предъявлении ранее выданного российского загранпаспорта, а также при наличии внутреннего российского паспорта.

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посольство рф в абхазии, абхазия, гагра, паспорт