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Российские загранпаспорта будут выдавать в консульском пункте в Гагре 1 апреля
Российские загранпаспорта будут выдавать в консульском пункте в Гагре 1 апреля
Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T11:47+0300
2022-03-29T11:47+0300
2022-03-29T11:54+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Консульский пункт Посольства России в Абхазии будет выдавать готовые российские загранпаспорта в Гагре 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Посольства. Отмечается, что новый документ выдается при предъявлении ранее выданного российского загранпаспорта, а также при наличии внутреннего российского паспорта.
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посольство рф в абхазии, абхазия, гагра, паспорт
Российские загранпаспорта будут выдавать в консульском пункте в Гагре 1 апреля
11:47 29.03.2022 (обновлено: 11:54 29.03.2022)
Консульский отдел в Гагре расположен в районном отделении милиции.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Консульский пункт Посольства России в Абхазии будет выдавать готовые российские загранпаспорта в Гагре 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Посольства.
Выдача будет осуществляться в здании УВД в Гагре с 12:00 до 15:00.
Отмечается, что новый документ выдается при предъявлении ранее выданного российского загранпаспорта, а также при наличии внутреннего российского паспорта.