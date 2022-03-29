Цели или ценности: РУСДРАМ поиграл на нервах зрителей

Пресс-показ спектакля прошел 28 марта. Журналистам абхазских СМИ первыми посчастливилось познакомиться с режиссерской работой Марка Вдовина.Интриги и перевоплощенияДействие происходит в арт-фойе, из декораций четыре прозрачных стула, в главных ролях четыре актера. Герои пьесы претендуют на должность мечты – топ-менеджер в крупной международной корпорации.Но, чтобы заполучить заветное место, нужно пройти несколько психологических испытаний – столкнуться с совестью, страхами, принципами и даже человеколюбием.Страсти на сцене кипят с первых минут и не дают зрителю скучать на протяжении всего спектакля. Директор театра Ираклий Хинтба отметил, что спектакль "сложный с актерской точки зрения".Актерский состав подобран удачно. Особенно зрителей покорил Кирилл Шишкин в роли слегка наивного, очень неуклюжего добряка. Лодочник из "Кьоджинских перепалок" Эмиль Петров очаровательно перевоплотился в привлекательного беспощадного "злодея". Марина Сичинава справилась с фем-повесткой.Сработает ли ставкаДля молодого режиссера и актера, выпускника ГИТИСа Марка Вдовина "Метод" – четвертая режиссерская работа. Материал был предложен ему руководством театра, что, по словам Вдовина, для него впервые.Как отметил Вдовин, с помощью спектакля он пытался рассказать, насколько человек имеет право прожить свою жизнь так, как он хочет, чтобы его не считали ненормальным."Маленькое общество на сцене – это маленькая модель того, что сегодня происходит. Люди становятся более прагматичными, эгоистичными и думают только о том, как достичь своей цели. Это спектакль о том, как человек готов поставить свою честь, правду на кон, но сработает ли ставка", – объяснил он.По словам режиссера, зритель должен выйти из зала, задумавшись над тем, что важнее – амбиции или такие ценности, как семья и любовь, и оправданно ли предательство достижением цели.Премьерные показы спектакля состоятся в РУСДРАМе 29, 30 и 31 марта.
Страсти на сцене кипят с первых минут и не дают зрителю скучать на протяжении всего спектакля. Директор театра Ираклий Хинтба отметил, что спектакль "сложный с актерской точки зрения".
"В пьесе сочетается интересный сюжет, интрига и возможность для актеров проявить себя. Спектакль дает возможность сказать со сцены о важных вещах, о вопросах, которые волнуют многих – о человеческом достоинстве, праве выбора, о том, как важно сохранять человечность и не жертвовать ею для достижения целей", – добавил он.
Актерский состав подобран удачно. Особенно зрителей покорил Кирилл Шишкин в роли слегка наивного, очень неуклюжего добряка. Лодочник из "Кьоджинских перепалок" Эмиль Петров очаровательно перевоплотился в привлекательного беспощадного "злодея". Марина Сичинава справилась с фем-повесткой.
"Маленькое общество на сцене – это маленькая модель того, что сегодня происходит. Люди становятся более прагматичными, эгоистичными и думают только о том, как достичь своей цели. Это спектакль о том, как человек готов поставить свою честь, правду на кон, но сработает ли ставка", – объяснил он.
По словам режиссера, зритель должен выйти из зала, задумавшись над тем, что важнее – амбиции или такие ценности, как семья и любовь, и оправданно ли предательство достижением цели.
Премьерные показы спектакля состоятся в РУСДРАМе 29, 30 и 31 марта.