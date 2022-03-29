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Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии: последуют и другие

Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии: последуют и другие

О планах по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии, в эфире радио Sputnik bзвестный абхазский футболист Ахрик Цвейба. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:39+0300

2022-03-29T15:39+0300

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Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии

Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района."Это первый топовый клуб, который заходит в Абхазию. Во-первых, будет развита инфраструктура, построят футбольные поля, наверняка освежат то здание, которое есть. Туда будут приезжать дети академии "Зенита", наши тренера будут обучаться, это немаловажный фактор... Мне очень приятно как футболисту, и я уверен, что в этом направлении последуют и другие клубы", - сказал Цвейба. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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