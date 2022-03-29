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Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии: последуют и другие
Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии: последуют и другие
О планах по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии, в эфире радио Sputnik bзвестный абхазский футболист Ахрик Цвейба. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T15:39+0300
2022-03-29T15:39+0300
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Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии
Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии
Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района."Это первый топовый клуб, который заходит в Абхазию. Во-первых, будет развита инфраструктура, построят футбольные поля, наверняка освежат то здание, которое есть. Туда будут приезжать дети академии "Зенита", наши тренера будут обучаться, это немаловажный фактор... Мне очень приятно как футболисту, и я уверен, что в этом направлении последуют и другие клубы", - сказал Цвейба. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Цвейба о строительстве спортбазы "Зенита" в Абхазии: последуют и другие
15:39 29.03.2022 (обновлено: 15:40 29.03.2022)
О планах по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии, в эфире радио Sputnik bзвестный абхазский футболист Ахрик Цвейба.
Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района.
"Это первый топовый клуб, который заходит в Абхазию. Во-первых, будет развита инфраструктура, построят футбольные поля, наверняка освежат то здание, которое есть. Туда будут приезжать дети академии "Зенита", наши тренера будут обучаться, это немаловажный фактор... Мне очень приятно как футболисту, и я уверен, что в этом направлении последуют и другие клубы", - сказал Цвейба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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