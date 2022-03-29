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Турбаза: Агрба и Королев о развитии новых направлений в туристической сфере Абхазии
Турбаза: Агрба и Королев о развитии новых направлений в туристической сфере Абхазии
О развитии новых туристических направлений в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с заместителем генерального директора пансионата "Литфонд" Адгуром... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T18:19+0300
2022-03-29T18:19+0300
2022-03-29T18:20+0300
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Турбаза: Агрба и Королев
Турбаза: Агрба и Королев
О ситуации с бронированием на весну и предстоящее лето, на какие направления сделать акцент, что необходимо развивать, о том, как расширить курортный сезон и каковы преимущества у Абхазии перед курортами России, слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Агрба и Королев о развитии новых направлений в туристической сфере Абхазии
18:19 29.03.2022 (обновлено: 18:20 29.03.2022)
О развитии новых туристических направлений в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с заместителем генерального директора пансионата "Литфонд" Адгуром Агрба и проректором Института международного права и экономики имени Грибоедова Николаем Королевым.
О ситуации с бронированием на весну и предстоящее лето, на какие направления сделать акцент, что необходимо развивать, о том, как расширить курортный сезон и каковы преимущества у Абхазии перед курортами России, слушайте в аудиофайле
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