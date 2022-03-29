https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/turbaza-agrba-i-korolev-o-razvitii-novykh-napravleniy-v-turisticheskoy-sfere-abkhazii--1038389790.html

Турбаза: Агрба и Королев о развитии новых направлений в туристической сфере Абхазии

Турбаза: Агрба и Королев о развитии новых направлений в туристической сфере Абхазии

О развитии новых туристических направлений в Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия говорили с заместителем генерального директора пансионата "Литфонд" Адгуром... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T18:19+0300

2022-03-29T18:19+0300

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Турбаза: Агрба и Королев Турбаза: Агрба и Королев

О ситуации с бронированием на весну и предстоящее лето, на какие направления сделать акцент, что необходимо развивать, о том, как расширить курортный сезон и каковы преимущества у Абхазии перед курортами России, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, аудио