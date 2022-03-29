https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/turnir-po-voleybolu-pamyati-kavalera-ordena-krasnoy-zvezdy-proshel-v-gudaute-1038385599.html

Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды прошел в Гудауте

Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды прошел в Гудауте

В турнире по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе участвовали четыре женские команды из Гудауты, Сухума, Гагры и Пицунды. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T16:45+0300

2022-03-29T16:45+0300

2022-03-29T16:45+0300

в абхазии

спорт

волейбол

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038380410_0:13:1139:654_1920x0_80_0_0_8e0c43cf64c79ee02bb101103994ebed.jpg

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканский турнир по волейболу среди женских команд памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе прошел в Гудауте, рассказал председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.Он уточнил, что турнир в честь Назадзе проводится с 1971 года с перерывом в пять лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии.Как отметил Бения, долгие годы этот переходящий кубок был утерян. В 1988 году его завоевала команда из Ростова-на-Дону, и дальнейшая его судьба в виду ряда причин была неизвестна."Мы вместе с бывшим директором Гудаутской спортшколы Олегом Лакрба несколько лет искали этот кубок. Его удалось найти через друзей в Ростове-на-Дону около 20 лет назад. Гудаутская команда уже третий год подряд становится обладателем этого кубка", – сказал Бения.Лучшими игроками турнира были признаны Хамида Анкваб, Милена Сарьян и Адриана Тополян. Тренирует команду, победившую в турнире, Руслан Царгуш и Аслан Капба.21 ноября 1941 года в ходе Ростовской операции передовой отряд дивизии, в которой служила Назадзе, захватил плацдарм в станице Нижне-Гниловской Ростовской области. Когда командир был убит, а она сама получила ранение, Назадзе не покинула поле боя и повела бойцов в атаку. Погибла в ходе штурма станицы в 1941 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210822/Sukhumskie-voleybolisty-pobedili-v-respublikanskom-turnire-1033083589.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, волейбол, абхазия