https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/turnir-po-voleybolu-pamyati-kavalera-ordena-krasnoy-zvezdy-proshel-v-gudaute-1038385599.html
Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды прошел в Гудауте
Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды прошел в Гудауте
В турнире по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе участвовали четыре женские команды из Гудауты, Сухума, Гагры и Пицунды. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T16:45+0300
2022-03-29T16:45+0300
2022-03-29T16:45+0300
в абхазии
спорт
волейбол
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038380410_0:13:1139:654_1920x0_80_0_0_8e0c43cf64c79ee02bb101103994ebed.jpg
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканский турнир по волейболу среди женских команд памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе прошел в Гудауте, рассказал председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.Он уточнил, что турнир в честь Назадзе проводится с 1971 года с перерывом в пять лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии.Как отметил Бения, долгие годы этот переходящий кубок был утерян. В 1988 году его завоевала команда из Ростова-на-Дону, и дальнейшая его судьба в виду ряда причин была неизвестна."Мы вместе с бывшим директором Гудаутской спортшколы Олегом Лакрба несколько лет искали этот кубок. Его удалось найти через друзей в Ростове-на-Дону около 20 лет назад. Гудаутская команда уже третий год подряд становится обладателем этого кубка", – сказал Бения.Лучшими игроками турнира были признаны Хамида Анкваб, Милена Сарьян и Адриана Тополян. Тренирует команду, победившую в турнире, Руслан Царгуш и Аслан Капба.21 ноября 1941 года в ходе Ростовской операции передовой отряд дивизии, в которой служила Назадзе, захватил плацдарм в станице Нижне-Гниловской Ростовской области. Когда командир был убит, а она сама получила ранение, Назадзе не покинула поле боя и повела бойцов в атаку. Погибла в ходе штурма станицы в 1941 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210822/Sukhumskie-voleybolisty-pobedili-v-respublikanskom-turnire-1033083589.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1d/1038380410_126:0:1013:665_1920x0_80_0_0_181bacea78c486bc068e72a04ee1842a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, волейбол, абхазия
Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды прошел в Гудауте
В турнире по волейболу памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе участвовали четыре женские команды из Гудауты, Сухума, Гагры и Пицунды.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Республиканский турнир по волейболу среди женских команд памяти кавалера ордена Красной Звезды Александры Назадзе прошел в Гудауте, рассказал председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района Джарназ Бения.
Он уточнил, что турнир в честь Назадзе проводится с 1971 года с перерывом в пять лет после окончания Отечественной войны народа Абхазии.
"С тех пор мы проводим эти соревнования каждый год. В них участвовали команды, состоящие из учениц старших классов, из Гудауты, Сухума, Гагры и Пицунды. Третье место заняли спортсменки из столицы Абхазии, второе – команда из Гагры, первыми стали гудаутцы", – сообщил Бения.
Как отметил Бения, долгие годы этот переходящий кубок был утерян. В 1988 году его завоевала команда из Ростова-на-Дону, и дальнейшая его судьба в виду ряда причин была неизвестна.
"Мы вместе с бывшим директором Гудаутской спортшколы Олегом Лакрба несколько лет искали этот кубок. Его удалось найти через друзей в Ростове-на-Дону около 20 лет назад. Гудаутская команда уже третий год подряд становится обладателем этого кубка", – сказал Бения.
Лучшими игроками турнира были признаны Хамида Анкваб, Милена Сарьян и Адриана Тополян. Тренирует команду, победившую в турнире, Руслан Царгуш и Аслан Капба.
Кавалер ордена Красной Звезды, советский офицер, участница Великой Отечественной войны, политрук третьей пулеметной роты 1151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии Александра Назадзе родилась в 1913 году в селе Отхара Гудаутского района.
21 ноября 1941 года в ходе Ростовской операции передовой отряд дивизии, в которой служила Назадзе, захватил плацдарм в станице Нижне-Гниловской Ростовской области. Когда командир был убит, а она сама получила ранение, Назадзе не покинула поле боя и повела бойцов в атаку. Погибла в ходе штурма станицы в 1941 году.