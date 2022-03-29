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https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/ukrepit-pozitsii-abkhazii-kak-otkryvali-mediatsentr-mid-abkhazii-1038392820.html
Укрепить позиции Абхазии: как открывали Медиацентр МИД Абхазии
Укрепить позиции Абхазии: как открывали Медиацентр МИД Абхазии
Многофункциональный Медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии открылся в Сухуме 29 марта. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
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На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача Медиацентра –активизация информационной политики республики. Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".Медиацентр МИД – это современный формат подачи информации - новая мультимедийная площадка для переговоров и встреч в международном формате, а также стимул для региональных СМИ развиваться и идти в ногу со временем.
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Укрепить позиции Абхазии: как открывали медиа-центр МИД Абхазии
Укрепить позиции Абхазии: как открывали медиа-центр МИД Абхазии
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Укрепить позиции Абхазии: как открывали Медиацентр МИД Абхазии

21:13 29.03.2022
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Многофункциональный Медиацентр Министерства иностранных дел Абхазии открылся в Сухуме 29 марта.
На торжественной церемонии присутствовали президент республики Аслан Бжания, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и знаменитый российский режиссер и продюсер Тигран Кеосаян.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что главная задача Медиацентра –активизация информационной политики республики. Президент Аслан Бжания сказал, что "грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее позитивного международного имиджа".
Медиацентр МИД – это современный формат подачи информации - новая мультимедийная площадка для переговоров и встреч в международном формате, а также стимул для региональных СМИ развиваться и идти в ногу со временем.
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